餵飯、洗澡、想上廁所怎麼辦？全職媽媽一打二不崩潰指南

【採訪撰文／戴筠】

「幫二寶餵奶、洗澡，大寶在旁邊歡怎麼辦？」「午休要先哄大寶睡還是先安撫二寶？」「光帶小孩就累趴要怎麼做家事？」考慮全職帶小孩，卻擔心一次照顧兩個忙不過來？心理師提供一打二的小技巧，從家務到育兒，做好這些準備就能減輕負擔！

從職業婦女轉換到家庭主婦的角色並不容易，一次照顧兩個孩子承受的壓力更是難以想像。準備全職一打二之前，媽咪記得做好這些準備～

開啟一打二戰鬥模式之前

媽媽先做好3大準備

➤全職媽媽和家庭的連結性較強、比較需要為家庭妥協，要有個人時間減少與成就感降低的心理準備。

➤要和老公討論好週間及假日的工作分配，找到平日可以支援育兒的「救援投手」，例如公婆、臨托...。

➤在家裡規劃一個可以小憩放鬆的空間，讓自己在照顧孩子之餘紓解壓力。

確認大寶是否具備３個條件

衛生福利部桃園醫院身心內科臨床心理師蔡佩珊表示，大寶如果具備以下3種能力，也可以讓一打二變得較輕鬆：

1.認知能力有一定的成熟度，可以接收並理解指令。

2.養成規律作息（讓父母可以掌握作息時間）。

3.具備基本生活自理能力。

專家教戰！一打二5大情境 ／嬰兒與母親

專家教戰！一打二5大情境

情境1.做家事

蔡佩珊表示，一般清潔打掃的家務不用做得太頻繁，可以先將需要優先處理的重點家務挑出來做；週間可以清潔廚房、遊戲區、尿布檯等育兒區域，兩天洗一次衣服、洗澡時順便洗寶寶吐奶的衣物，其他地方的清潔打掃，就留到先生在家時一起做。

情境2.煮飯／洗澡

煮飯和洗澡需要花費的時間較長，如果大寶年紀較小或比較黏媽媽，可以先用安全帶將他固定在餐椅上，放一兩個他可以玩5～10分鐘的玩具，再讓他坐在廚房或浴室旁邊保持安全距離看媽媽做飯／幫弟妹洗澡。如果大寶年紀較大坐不住餐椅，可以放他在廚房／浴室看得到、設有安全圍欄的遊戲區玩或看電視。

二寶可以直接用背帶背在身上或安置在手推車、安撫椅上。如果要讓二寶坐推車或安撫椅，一樣要讓他保持在廚房或浴室看得到的視線範圍。

情境3.餵奶／餵飯

如果大寶還不會自己吃飯，可以先抱抱安撫他，請他在媽媽餵奶時當小幫手拿紗布巾或奶瓶，餵完二寶再餵大寶吃飯。如果大寶已經會自己吃飯，可以讓他坐在餐椅上自己吃，坐在旁邊餵二寶。

情境4.哄睡

最好讓兩個孩子統一作息時間，例如下午2點～3點午休、晚上9點～10點睡覺。調整作息時記得讓孩子在固定時間起床、午休不要太晚睡或睡太久。睡前讓二寶喝多一點奶可以延長睡眠時間。

哄睡時可以將二寶抱在身上，坐在大寶床旁邊，等二寶快睡著再把他放到推車或安撫椅上，專心哄大寶入睡。

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