產婦大出血、胎兒全身發紫 30醫護全力搶救

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30醫護全力搶救產婦和寶寶 ／嬰兒與母親
30醫護全力搶救產婦和寶寶 ／嬰兒與母親

【撰文／周品攸】

冷冷的天，需要一點正能量，產房再度展現了生命的韌度！花蓮慈濟麻醉科醫師「主動脈」時常在粉專【麻醉醫師靈魂所在的地方】分享麻醉醫師的日常，日前他以「在你睡著的時候，我會保護你的小孩」為題，闡述了一個激勵人心的故事。

堅持不放棄，30醫護搶回2條寶貴性命

一名懷孕31週的產婦因為大出血送急診，蓋著棉被的下半身不斷有鮮血湧出，送到醫院時已經休克沒有意識，不僅量不到血壓，胎心音也很微弱，研判是前置胎盤出血。主動脈醫師更指出「這出血之嚴重在我們這個鄉下醫院實在是少見，甚至弄的開刀房牆壁上到處都是血。」

產婦及胎兒的十分狀況危急，必須立即進行緊急剖腹產，為了拯救寶貴的2條生命，醫院當下動員了總醫師、住院醫生、產科醫生、小兒科醫師、護理人員等20～30個醫護人員進行搶救。

當新生兒被抱出時，因為缺氧、缺血的狀況，使得他全身發紫，「阿普伽新生兒評分」（Apgar score）只有3分（7～10分為健康情況正常，3分屬於情況危殆）。主動脈醫師表示，過去Apgar score只有3分的寶寶存活機率幾乎為零，現在的醫學進步只要動作夠快，孩子活下去的機率就比較高，在全力搶救之下，寶寶展現了強韌的生命力，當他蹦出第一個哭聲時，讓在場的醫護人員都感動得想掉淚。

主動脈醫師對寶寶喊話：「雖然你還有一段路要走，但是生命的韌性有時候超過人的想像，你可要好好長大，不要辜負我們今天那麼多人拼命想要去救你。」而該PO文也讓寶寶的爸爸親自回文：「醫師您好，我是小孩的爸爸，昨天發生的一切來的太突然，非常感謝您及醫療團隊，拯救我的太太以及小孩，在此致上最深的感謝，小寶寶一定會平安健康長大的！」

Tips：「阿普伽新生兒評分」（Apgar score）

出生後1分鐘、5分鐘兩個時間點，針對膚色、呼吸、心跳、反射、肌肉張力五項目來為寶寶進行評分。

危險的胎盤問題，通常無徵兆 ／嬰兒與母親
危險的胎盤問題，通常無徵兆 ／嬰兒與母親

危險的胎盤問題，通常無徵兆

1.胎盤早期剝離

一般來說，胎兒出生後，胎盤會隨之分娩出，但若還沒到生產時間，胎盤與子宮壁的交界面就已經分離，即屬於「胎盤早期剝離」。若剝離的面積大，母體無法供給養分及血液給胎兒，寶寶很可能會缺氧，危險性非常高，搶救黃金期間只有20分鐘！

完整內容請看：【嬰兒與母親

【嬰兒與母親】2021年12月號 ／嬰兒與母親
【嬰兒與母親】2021年12月號 ／嬰兒與母親

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