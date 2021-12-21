懷孕必學3階段胎教法 有效刺激寶寶大腦&五感發育

【採訪撰文／戴筠】

懷孕必學3階段胎教法！ ／嬰兒與母親

我們針對懷孕的不同階段提供促進胎兒成長發育的方法，讓媽咪從孕期開始和孩子培養感情、幫助寶貝頭好壯壯！

胎兒可以接收外界訊息嗎？

奇美醫院婦產部主治醫師孫怡虹表示，其實胎兒從初期發展神經系統，就會開始建立對外在事物的感知能力。外在世界的刺激，包含聲音、光線、碰觸，都可以幫助寶寶的大腦及五感發展；感官發育以後又會藉由全身神經系統和大腦的連結相互刺激，帶動全身成長，因此胎教的確可以幫助胎兒發育。

第一孕期胎教法

➤多做可以伸展、平衡身體的活動

胎兒最早發育的感官是觸覺。在孕期，外界的震動會從肚皮傳遞到子宮再傳遞到羊水，因此輕輕拍撫肚子，就可以讓寶寶獲得刺激。

這個階段也可以開始做孕婦瑜伽、皮拉提斯等活動，這些活動除了可以促進寶寶的平衡覺發展，也可以緩解孕期產生的不適，一直到懷孕後期都可以做。

第二孕期胎教法

➤在胎動時輕柔撫觸、按摩肚皮

進入第二孕期以後，寶寶的手腳發展得越來越成熟，大概6個月開始就會在子宮裡面拳打腳踢。此時可以輕揉肚皮、順著子宮的方向輕推，利用溫柔的撫觸間接刺激寶寶的神經系統發育、穩定寶寶的情緒。

如果寶寶動得比較大力，腳踢到橫膈膜或頂住肚皮，可以先輕輕按摩，等疼痛的感覺消除，再慢慢將寶寶頂出來的部位推回去。

➤均衡多元飲食、避開加工食品

寶寶發展出觸覺以後，接著會建立嗅覺及味覺。孫怡虹表示，當胎兒可以嚐到食物的味道，就會開始被媽媽吃的食物影響。如果不想要孩子未來偏挑食或養成不良的飲食習慣，孕期一定要避免吃單一種類或過度加工、重鹹重辣的食物，儘量讓飲食多元、營養均衡。

➤多和寶寶說話、聆聽愉悅音樂

接續嗅覺和味覺，主導聽覺的耳朵到了第二孕期也會開始發育。寶寶大概在6個月左右就會開始對聲音有反應。

孫怡虹表示，胎兒在羊水中聽到的聲音和我們一般人聽到的聲音差不多，能夠讓媽媽感到放鬆、開心的聲音，也可以為寶寶帶來相同感受。人與人說話的聲音也很適合刺激寶寶的聽覺。建議媽咪可以一邊撫摸肚子、一邊對寶寶講話或播放聽了會開心的音樂。

Tips.多對寶寶說話讓他熟悉父母的聲音，寶寶將來出生會比較有安全感。

➤控制音量、遠離高分貝噪音環境

值得注意的是，不是所有聲音都適合胎兒聆聽。長期暴露在115分貝以上的環境，會導致寶寶的聽力受損，甚至引發早產、出生低體重的風險。如果家裡正好在裝修或住家附近有工地、機器運轉的聲音，最好避開這些噪音。

完整內容請看：【嬰兒與母親】