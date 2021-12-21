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我是嬰兒狂熱份子我驕傲 小蠻一招治厭奶 享受24小時嬰兒黏

聯合新聞網 / 嬰兒與母親
小蠻自認是嬰兒狂熱份子 ／嬰兒與母親
小蠻自認是嬰兒狂熱份子 ／嬰兒與母親

【採訪撰文／戴筠】

藝人小蠻（王承嫣）2020年和愛情長跑多年的邵翔修成正果，2021年8月迎來獅子座男孩「至尊寶」。熱愛嬰兒的她自從升格當媽媽，時不時會在社群網站「放閃」，還曾在兒子滿月時寫下感人告白。從女孩、女人到母親，小蠻證明了每一次蛻變，都會讓我們成為更好的自己。

身為「嬰兒狂熱份子」的小蠻，不時會在社群網站分享孩子的動態。她，毫不掩飾對兒子的熱愛。

「還記得剛生完到月子中心，很多媽媽都希望護理師可以多幫忙照顧小孩，只有我一直問『什麼時候可以帶Baby回房間？』寶寶一回到嬰兒室就跟過去貼在玻璃窗上看，恨不得24小時都跟他黏緊緊。」

「人肉吸乳器」至尊寶 喝奶快狠準

愛孩子的她第一次當媽媽就上手，但面對「石頭奶」這個大魔王也只能舉手投降。

「那天早上沒注意，一口氣喝掉三包通乳茶，結果半夜奶量爆衝，痛到不行，只好邊哭邊打電話跟泌乳團隊求救。」她回想當時情況仍心有餘悸「不但腋下腫兩大塊，連背也腫起來，整個晚上只能舉著手，根本沒辦法睡覺。」

好在塞奶危機隔天就順利解決，讓至尊寶可以順利喝到馬麻的ㄋㄟㄋㄟ。小小年紀的他剛出生喝奶就快狠準，小蠻開始親餵後更開啟「人肉吸乳器」模式，至尊寶喝不夠就猛摳媽媽胸部「催奶」，逼得小蠻只好趕快再補配方奶。

小蠻透露，她很享受親餵的過程。「哺乳時和寶寶肌膚相親讓我覺得很真實，這種幸福的連結感無可取代。我想之後至尊寶離乳，我應該會很捨不得。」

小蠻的婆婆傳授一招治厭奶 ／嬰兒與母親
小蠻的婆婆傳授一招治厭奶 ／嬰兒與母親

4個月穿1歲衣服 婆婆傳授一招治厭奶

至尊寶奶喝得好，才4個月就長到8公斤，小蠻欣慰之餘也忍不住大嘆兒子長太快，目前只套得下1歲小孩的衣服，「重量級」體重也讓她痛到肌腱發炎，一度嚴重到連手指都沒辦法彎。要不要先暫停照顧小孩，把手治好再說？她笑「物理治療師也對我說一樣的話，但我說『不然就先不要治療』。」濃厚的母愛溢於言表。

婆婆在美國是專門帶小孩的月嫂，媽媽則是專業保母，身為新手媽媽，小蠻的神隊友陣容可說相當強大。她笑說，最近至尊寶開始厭奶，但婆婆很厲害，會邊唱歌邊敲奶瓶分散寶寶的注意力「現在我也學會這招，每次餵奶就瘋狂唱歌、敲奶瓶。」

新手媽難免會被長輩關心。小蠻透露，婆婆之前曾勸她不要讓至尊寶吃手「我就直接說『我想用自己的方法帶小孩』，然後跟她解釋嬰兒期吃手的重要性。」這樣做不會讓長輩不高興？「我婆婆很開明也很尊重我，不像傳統婆婆會用自己的標準去要求媳婦。現在她看到至尊寶吃手，都會說『在吃雞腿啊？這麼好吃，讓我吃一口！』」

完整內容及影音專訪，請看：【嬰兒與母親

【嬰兒與母親】2021年12月號 ／嬰兒與母親
【嬰兒與母親】2021年12月號 ／嬰兒與母親

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