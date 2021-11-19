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5個環保好習慣 2歲開始就可以帶孩子做

聯合新聞網 / 嬰兒與母親
孩子滿2歲以後就可以開始建立環保觀念 ／嬰兒與母親
孩子滿2歲以後就可以開始建立環保觀念 ／嬰兒與母親

【採訪撰文／戴筠】

很多家長都以為環保教育必須等到孩子上小學才能開始，其實孩子滿2歲以後就可以開始建立環保觀念。

培養環保意識 這些活動都可以

．閱讀擬人化繪本

主婦聯盟環境保護基金會南部辦公室主任陳婉娥表示，想讓孩子認識「什麼是環保」，閱讀色彩鮮明、情節簡單、擬人化的繪本和童書是最快的途徑。

「日本作家田島征三的《從山裡逃出來／垃圾，丟啊！》和杉山佳奈代的《上山種下一棵樹》都是很適合幼兒閱讀的環保繪本。」前者描述人類不斷開發山林做為垃圾掩埋場，原本住在山裡的動物被迫離開；後者則透過描繪山川大地等自然生態凸顯森林、河川、溼地、海洋的重要性。

．淨灘、自製玩具 邊玩邊做環保

平常除了善用繪本讓孩子了解人與自然的依存關係，也可以帶孩子參與淨灘、淨山、生態體驗、自製玩具等環保活動，或參加環團組織舉辦的推廣課程；「像花蓮的黑潮文教基金會、高雄永生環境教育基金會就時常舉辦海洋主題的環保講座。」

．參與各縣市幼兒資源中心環保課程

陳婉娥表示，台灣關注環保教育的組織很多，主婦聯盟環境保護基金會、荒野保護協會、野鳥協會都有針對幼兒設計的活動，各縣市幼兒資源中心也有環境教育的主題課程，建議爸爸媽媽可以多利用這些社會資源，讓孩子從小建立環保意識。

幼兒可以養成的5個環保好習慣 ／嬰兒與母親
幼兒可以養成的5個環保好習慣 ／嬰兒與母親

幼兒可以養成的5個環保好習慣

1.塗肥皂時把水龍頭關起來

2、3歲的孩子很喜歡玩水，要提醒孩子「不能隨便開水龍頭玩水」、「洗手洗澡塗肥皂要先把水龍頭關起來，之後要沖掉肥皂泡泡再把水龍頭打開。」平常不用水要關緊水龍頭、隨時留意水龍頭是否有水流出來。

2.隨身帶手帕擦嘴、擦手

小小孩吃飯往往會用到大量的濕紙巾與衛生紙，最好讓孩子養成用手帕擦嘴擦手、出門帶手帕的習慣，減少使用濕紙巾與衛生紙。

3.出門自備餐具及水杯

肺炎疫情爆發以來，不少家長因為擔心店家提供的餐具不乾淨、共用餐具容易傳染，選擇讓孩子用免洗碗、塑膠湯匙吃飯。陳婉娥表示，一次性餐具會對環境造成極大傷害，要確保孩子吃得乾淨衛生，其實可以自備吸管、餐具與環保杯。學齡前的幼兒通常都會有自己專屬的兒童餐具，例如小湯匙、學習筷、不鏽鋼碗、水杯…等，出門前可以帶著孩子一起準備，讓孩子養成自備餐具、使用自己餐具的習慣。

【嬰兒與母親】2021年11月號 ／嬰兒與母親
【嬰兒與母親】2021年11月號 ／嬰兒與母親

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【嬰兒與母親】2021年11月號 ／嬰兒與母親
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