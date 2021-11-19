母乳哺餵常見10大QA 想餵母乳 生產前就該知道的事

【採訪撰文／魯世煖】

母乳哺餵常見的10個問題，先看先做準備！

母乳哺餵的10個常見問題

Q1：擠不出還疼痛瘀青，想放棄又想讓孩子喝母乳？

害怕擠乳的媽媽，產後更應該即早嘗試親餵。許多母嬰親善醫院鼓勵自然產後4小時就開始第1次的哺乳，只要找到舒適的姿勢，讓孩子主動尋乳吸吮，在沒有奶瓶奶嘴的干擾下，哺餵都能有很好的開始。

產後３～５天，因荷爾蒙的調整會產生生理性脹奶的情況，很多媽媽稱作石頭奶，這時候只要頻繁的哺餵，必要時再搭配手擠乳緩解即可。

通常擠乳造成乳房疼痛瘀青，大多是因為擠乳姿勢不當所致。擠乳要輕柔用拇指食指握成Ｃ型，在乳暈外約一橫指寬的位置對壓，輕柔反覆地按壓方式將乳汁移出，不要在乳房上滑推硬擠，才不會造成乳房表面皮膚受傷、甚至傷及乳腺組織而造成嚴重的乳腺炎。

哺乳期乳房疼痛、脹奶確實會讓母親感到擔心害怕，也許會心生退奶的念頭，但同時又想讓孩子能喝到母乳，在這矛盾掙扎中嚴重影響產後的情緒，因此鼓勵父母找到正確的同儕支持、或專業的哺乳諮詢，是在放棄哺乳前可以再多做一點努力的部分，而通常很多的哺餵困難或乳房問題，都可以在適當的支持與協助下，朝向父母想要的哺餵目標前進。

大部分哺乳時感到乳頭疼痛多是因為含乳姿勢不正確所致 ／嬰兒與母親

Q2：親餵造成乳房疼痛、寶寶也吃不飽，應該如何解決？

孕期16週左右乳腺就開始發育，20幾週開始分泌初乳、乳汁，大部分足月生產的媽媽產生的母乳是足夠哺餵孩子的。如果孩子一出生就是以親餵的方式吃奶，印象會讓他知道喝奶的方式是如此，自然學會正確含乳，反之如果先接觸到奶瓶、奶嘴，之後再回到媽媽乳房就容易發生含乳姿勢不一樣，造成媽媽乳房疼痛、受傷，讓媽媽害怕親餵，覺得餵得不好、寶寶吃得不好。因此，正向的開始與循環，才能讓媽媽的哺乳較為順利。

Q3：媽媽的乳房問題也是因為哺乳、含乳不正確導致的嗎？

大部分哺乳時感到乳頭疼痛多是因為含乳姿勢不正確所致，比如產後初期沒有頻繁哺餵造成乳房腫脹，寶寶又接觸了奶瓶奶嘴導致含乳不佳造成媽媽乳頭受傷，受傷後又造成媽媽疼痛不哺乳，乳房腫脹發炎、乳腺炎問題。因此，乳房問題不僅是展現在受傷部位上，而是與產後的哺餵型態息息相關，包括前面提到的母嬰分離、奶瓶的介入等。

Q4：選擇親餵，代表媽媽無法充分休息？

寶寶出生後需要很頻繁的哺餵，初期的哺餵確實會造成媽媽較疲累的感覺，尤其是產後身上還有傷口的狀況下更會造成疼痛。

完整內容請看：【嬰兒與母親】