快訊

第一份台灣人觀點的餐飲評鑑 「500盤」完整得獎名單

政策轉彎！春節「7+7+7」方案返家快篩 直接改為公費快篩

上學後愛賴床？叫小孩起床的５個妙招

聯合新聞網 / 嬰兒與母親
小孩上了學就變得愛賴床 ／嬰兒與母親
小孩上了學就變得愛賴床 ／嬰兒與母親

【文／NiNi Su】

一向天未亮就急著起床玩耍的Baby，怎麼上了學就變得愛賴床、叫不醒？對一早要在上班前送孩子到學校的爸媽而言，每天都要喊得臉紅脖子粗，急得像熱鍋上的螞蟻！有什麼方法可以讓孩子順利起床嗎？

身為「娘娘專業戶」的藝人孫儷育有一子一女，即使忙於工作，也經常花時間陪伴小孩。日前她在微博分享「對付孩子起床氣的小辦法」，一PO出立刻引起廣大媽媽群的共鳴。孫儷分享……

「我會在叫完起床後，把窗簾拉開，然後給他們拍背拍屁股，拍背本來就是提升陽氣的，這樣拍一拍沒幾分鐘他們就醒了，並且清醒的很愉快，醒來之後還會和我說媽媽好舒服，我還要拍，如果還有時間的話我再會和他們揉揉肚子。」

光看這樣的敘述，就能感受到早晨的美好！回頭看看家裡的孩子，再想想今天早上出門前的時光，你是不是也苦惱如何對付賴床的孩子？

叫小孩起床的５個妙招！ ／嬰兒與母親
叫小孩起床的５個妙招！ ／嬰兒與母親

５方法 讓孩子快樂起床

方法1：早點睡

睡不夠，自然就起不來！３～５歲的學齡兒童，每天的基本睡眠總時數大約是11～12個小時，因此，從小幫孩子建立早睡早起的習慣是很重要的。

＊漸進式提早上床時間

想改變生理時鐘，需要幾個星期來練習。每天試著讓孩子提早20～30分鐘上床，第一天睡不著沒關係，再試第二天，能入睡了，隔天再把上床時間往前調，如此「漸進式」調整，讓孩子的身體在無壓力的情況下慢慢適應早睡的習慣，自然就可以順利建立新的睡覺、起床模式。

＊睡前避免3C、早晨迎接陽光

「褪黑激素」是人體的睡眠賀爾蒙，在天黑後會開始分泌上升。而人眼對藍光的波長很敏感，當視網膜的感光器接收光線刺激，再傳到大腦位於下視丘的神經核，經交感神經傳導至松果體，便會抑制褪黑激素分泌，進而影響睡眠品質。

同理，早上在叫孩子起床前，爸媽可以先打開窗簾，讓陽光灑滿房間，陽光不只可以調節褪黑激素在血液中的濃度，加速身體代謝，幫助清醒。當人的視神經接觸到陽光，大腦就會開始分泌血清素，血清素又叫「幸福賀爾蒙」，具有提振精神、安定心神的作用。

＊避免過度疲勞、太興奮

玩得太累，到該睡覺的時候大腦的興奮若未消失，就會影響睡眠。睡前30分鐘～一小時，盡量讓孩子進行靜態活動，或和他聊聊天，紓解一下身心的各種壓力好入眠。

＊白天別睡太多、精力要消耗

要孩子靜得下來，就要讓他動得夠！白天要盡量讓孩子活動，若有午睡習慣，可以安排在下午1～2點，也別超過一小時，以免影響晚間睡眠。


方法2：播放孩子喜歡的音樂

比起「嗶嗶聲」「鈴鈴鈴」響亮刺耳的鬧鐘聲，用音樂喚醒孩子，透過聽覺打開全身知覺開關，不只可以避免瞬間的噪音對身體造成的刺激及緊繃，還能同步愉悅身心靈。

完整內容請看：【嬰兒與母親

【嬰兒與母親】2021年11月號 ／嬰兒與母親
【嬰兒與母親】2021年11月號 ／嬰兒與母親

相關新聞

沒有睡不飽、不怕婆媳問題 羅小白～從鼓棒到奶瓶的順應人生

以打鼓成名的百萬追蹤藝人羅小白，帶著7個月大的女兒「允寶」再度登上雜誌封面。27歲的新手媽媽如何適應從鼓棒到奶瓶的轉變？面對婆媳問題、工作與家庭的選擇，又該如何應對？看羅小白用超齡的智慧來「鼓」舞人心！

上學後愛賴床？叫小孩起床的５個妙招

一向天未亮就急著起床玩耍的Baby，怎麼上了學就變得愛賴床、叫不醒？對一早要在上班前送孩子到學校的爸媽而言，每天都要喊得臉紅脖子粗，急得像熱鍋上的螞蟻！有什麼方法可以讓孩子順利起床嗎？

母乳哺餵常見10大QA 想餵母乳 生產前就該知道的事

無論親餵或瓶餵，想要哺餵母乳的媽媽都要在生產前就做足功課，讓自己先有正確的觀念，面對產後哺乳的問題時，才能有效的尋求支援、持續哺乳。

乾咳+乾癢+手腳冰冷 三種秋冬病、4招化解

秋冬天氣轉變，常覺得喉嚨乾乾的、想咳嗽？皮膚乾癢容易裂，怎麼辦？超實用穴道按摩與簡單食療，4招幫助你提升免疫力、緩解咳嗽和皮膚乾癢！

5個環保好習慣 2歲開始就可以帶孩子做

「馬麻，那個掃地阿姨說他們是環保志工，什麼是環保啊？」對2、3歲的小小孩來說，「環保」這個名詞似乎遙不可及，但環保教育其實可以從生活開始做起。當「舉手之勞做環保」成為每天的生活日常，孩子就能在美好環境中健康成長。

陳瑋薇求子3年嚐遍荒謬秘方！感謝公公戒30年菸癮

「勇敢不是天不怕地不怕，而是你明明很害怕，卻還是願意去面對。」這是電視劇《未來媽媽》的台詞，也是即將迎來第一個孩子的陳瑋薇，在備孕期最真實的寫照。曾獲得金鐘獎兒童節目主持人獎的她，為了一圓求子的夢想，3年來試遍各種懷孕的方法，從中西醫到民俗療法來者不拒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。