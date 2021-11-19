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沒有睡不飽、不怕婆媳問題 羅小白～從鼓棒到奶瓶的順應人生

聯合新聞網 / 嬰兒與母親
羅小白～從鼓棒到奶瓶的順應人生 ／嬰兒與母親
羅小白～從鼓棒到奶瓶的順應人生 ／嬰兒與母親

【採訪撰文／戴筠】

以打鼓成名的百萬追蹤藝人羅小白，帶著7個月大的女兒「允寶」再度登上雜誌封面。27歲的新手媽媽如何適應從鼓棒到奶瓶的轉變？面對婆媳問題、工作與家庭的選擇，又該如何應對？看羅小白用超齡的智慧來「鼓」舞人心！

回想當初生小孩的過程，羅小白說其實凌晨5點多就發現落紅，但因為沒有太痛，加上怕被醫院退貨，一直到2分鐘痛一次才去醫院。

神經大條的她原本悠哉悠哉，不料到醫院後陣痛突然升級，幸好生產過程一路順暢，寶寶就像坐上噴射機，助產師推了4、5次就滑出來。她透露，老公簡瑞松（SHO）整整猶豫了一個月才決定鼓起勇氣親手剪臍帶「看到他閉著眼睛剪的樣子覺得很好笑，明明是我生產，但他比我還緊張。」

用節拍哄小孩 自編「不哭歌」神曲

也許因為爸爸是貝斯手、媽媽是鼓手，允寶一出生就對音樂、節奏很有感覺，每次哭鬧只要聽羅小白數「1、2、3、4」就會慢慢安靜下來，一拿到鼓棒就自動開始敲敲打打，到教會看到吉他也玩得不亦樂乎。羅小白表示，不會干涉小孩想學什麼，只要她喜歡，環境已經幫她準備好了。但因為夫妻倆都不會彈鋼琴，如果孩子想學琴，將來長大剛好可以和爸爸媽媽組團「我打鼓、老公彈貝斯、允寶彈琴，好像也不錯。」

為了哄小孩，羅小白把「Baby Shark」的舞步背得滾瓜爛熟，還編了各式各樣的「不哭歌」；「允寶哭鬧時會失控，我都會叫她『打開妳的眼睛看看我』，老公每次聽我亂編的歌都會說是神曲，很搞笑。」

羅小白用節拍哄小孩、自編「不哭歌」神曲 ／嬰兒與母親
羅小白用節拍哄小孩、自編「不哭歌」神曲 ／嬰兒與母親

新手爸媽 互相體諒各展所長

不讓太太專美於前，SHO哄小孩的功力也不遑多讓。羅小白笑說，允寶最愛被爸爸的鬍子搔癢，也很愛吃爸爸做的菜。她透露另一半完全是「女兒奴」，每次逛街都會失心瘋買一堆玩具「我會說這很貴耶，他就說沒關係，買下來。」

不過疼歸疼，羅小白直言，老公還是有一般男人的通病，下班回家不會主動接手照顧小孩，孩子半夜哭醒，也是說睡就睡。「有時會覺得很怒，想說你沒看到我帶小孩一整天很累嗎？為什麼不主動幫忙？」但轉念一想，老公工作也很辛苦，平常即使再忙再累，他都會堅持幫孩子洗澡，教會聚會也會幫忙顧小孩，就釋然了。

放下執著 育兒、婆媳問題不崩潰

雖然升格當媽媽才半年多，但羅小白並不像一般新手媽媽容易緊張焦慮，與孩子相處起來也相當輕鬆。

「我覺得學會調整心態很重要。之前允寶還在夜奶的時候，我就跟著她的作息，不會堅持晚上一定要睡滿幾小時。後來開始訓練她睡過夜要減少午休時間，我也是不管三七二十一把她吵醒，沒在怕她哭鬧。」

完整內容及影音專訪，請看：【嬰兒與母親

【嬰兒與母親】2021年11月號 ／嬰兒與母親
【嬰兒與母親】2021年11月號 ／嬰兒與母親

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