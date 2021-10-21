用錯等於沒用！酒精怎麼使用才正確？專家教你4大消毒步驟

【採訪撰文／戴筠】

自從肺炎疫情爆發，無論到哪裡都可以看到有人拿著酒精噴霧、乾洗手消毒。但「噴一噴」再「搓一搓」真的能夠達到消毒效果嗎？用酒精消毒皮膚和物品，怎麼做才正確？

噴噴就好？酒精沒抹開無法達到消毒效果

台灣毒物學學會秘書長姜至剛指出，很多民眾習慣拿乾洗手噴兩下，以為這樣就可以消毒，但酒精接觸皮膚後至少要花10秒鐘以上才能殺死病毒，如果只是噴一噴沒有抹開，或一噴完就去碰其他物品，無法達到消毒效果。

不能洗手 才用酒精消毒

馬偕醫院小兒部副主任張龍強調，用酒精噴霧、乾洗手消毒並不是「有噴到」或「有噴濕」就好，要在對的時間點使用才能達到效果。消毒酒精通常是用於「手上沒有明顯髒污，但需要消毒以防止病菌沾附」的時候，例如吃飯前、上廁所後、擤鼻涕後、看病前後、照顧嬰幼兒前、觸摸他人接觸過的物品後，這些時候如果無法用肥皂洗手，就可以用酒精取代。

酒精怎麼使用才正確？ ／嬰兒與母親

用酒精消毒雙手怎麼做才正確？

他表示，消毒手部時，一定要確保「雙手的每個部位都有被酒精覆蓋」，先將酒精噴在掌心讓手掌充分溼潤，再將酒精噴在手背讓手背充分溼潤，接著用內、外、夾、弓、大、立、腕的口訣充分搓揉手掌、手背、指縫、指尖及手腕，最後靜待20～30秒讓酒精揮發。

替嬰幼兒消毒 須減少用量

爸爸媽媽若要替家中的嬰幼兒消毒，酒精用量須控制在2cc左右。消毒時一樣按照前面說的步驟，先讓孩子的手心手背充分濕潤，再將手掌內外、十指指縫指尖及手腕全部搓揉一遍，消毒完將孩子的手固定，等酒精完全乾燥再放開。

消毒物品別只用噴的 最好「先噴再擦」

消毒物品時不要只用噴的，最好將酒精噴在抹布或紙巾上再擦拭物品表面；擦拭時一樣要確保每個地方都有被覆蓋到。酒精在物體表面揮發的速度較快，消毒完不用特別等待即可移動。

頻繁使用酒精 記得擦乳液潤澤皮膚

常用酒精消毒容易讓手乾燥、脫皮、刺痛、發癢，消毒完最好用護手霜或油性乳液護理。若消毒次數較頻繁，也可以用具有保溼效果的乾洗手液。

張龍表示，有些民眾會嘗試將酒精與乳液混合，想以此降低酒精對皮膚的傷害，但這麼做會讓酒精濃度被稀釋，反而會降低消毒效果。消毒時最好不要將酒精與其他液體混合，以免讓消毒效果打折。

消毒嬰幼兒用品 不得用酒精取代沸水

酒精無法殺死所有有害的細菌，尤其是會產生孢子的細菌，要提醒爸爸媽媽，消毒嬰幼兒用品還是要用。

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