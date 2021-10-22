刷牙、塗氟、蛀牙…寶貝牙齒照顧的小妙招

【採訪撰文／實習編輯 李映萱】

不少爸爸媽媽是等到孩子喊牙痛才發現牙齒壞了，這時要花費的精力、時間、金錢可不少，因此，從小讓孩子習慣刷牙、塗氟，才能正確地保護牙齒。

寶寶需要刷牙嗎？

「我的寶寶沒有牙齒需要刷牙嗎？」、「我的寶寶只有幾顆牙齒要刷牙嗎？」想必這是很多爸爸媽媽的疑問，答案是要！

口腔內不是只有牙齒而已，還有舌頭跟口腔黏膜，只要吃完東西嘴裡一定會留下殘渣，所以一定要做清潔，除此之外建議寶寶在喝完奶之後，可以用紗布沾可食用的開水幫寶寶擦拭口腔，擦拭的部分包括舌頭以及頰黏膜，舌頭上的奶垢不需要很用力，只要輕輕的擦拭即可，開始長牙齒後，也要記得使用牙刷輕輕的幫寶寶刷牙。

．寶寶多久看一次牙醫

一般來說，嬰幼兒的回診時間是六個月，每半年就要定期檢查牙齒口腔，但是每個寶寶的狀況不同，還是要綜合評估寶寶的口腔清潔、飲食習慣、蛀牙經驗等，像是蛀牙經驗較高的寶寶，回診的頻率也會比較多。

為什麼要塗氟？

塗氟就是在牙齒的表面塗上高濃度的氟化物，這樣不但可以增加牙冠抵抗酸的侵蝕，還可以對已經稍微脫鈣的牙齒進行再礦化的作用，而塗氟的用意主要是要減少寶寶蛀牙的機會。

．寶寶幾歲開始可以塗氟？

寶寶開始長了第一顆牙齒後，就可以帶去牙醫診所塗氟，雖然才幾顆小牙齒而已，但最重要的目的是可以對爸爸媽媽做衛教，讓爸比媽咪知道如何幫寶寶的牙齒做清潔才是正確的喔！一般而言，塗氟要持續到12、13歲左右，因為這個年紀是第二大臼齒完全長成的年紀，不過健保的給付只有6歲以前的孩子，6歲足歲後就需要自費。

塗氟的用意主要是要減少寶寶蛀牙的機會。 ／嬰兒與母親

．塗氟五步驟

1.在塗氟之前，請爸比媽咪把寶寶的牙齒刷乾淨。

2.看診的時候，牙醫師會再幫寶寶的牙齒做一次全面的清潔。

3.塗氟之前，會將牙齒的表面做乾燥處理，也就是將口水擦乾。

4.在乾淨的牙齒表面塗氟。

5.塗氟後的三十分鐘內要避免吃東西、喝水以及漱口，促進牙齒表面對氟化物的吸收。

為什麼會蛀牙？

蛀牙的原因有非常多種，包括生活習慣的累積、飲食習慣、清潔習慣等，像是在飲食方面的部分，如果時常讓寶寶吃含糖量很高的食物或者飲料，那寶寶的蛀牙率也會大大的提升，很多爸爸媽媽會讓寶寶含著奶瓶入睡，又或者讓寶寶奶睡，也就是含著媽媽的奶頭睡覺，這些其實都是造成小孩蛀牙的原因，在清潔方面也要非常注意，千萬不能讓寶寶喝完奶之後就直接睡覺，一定要盡快幫寶寶的牙齒做清潔。

．如何有效的預防蛀牙？

最重要的預防方法就是仔細的清潔牙齒，一旦長牙之後，爸爸媽媽可以使用含氟的牙膏幫寶寶的牙齒做清潔，同時搭配......

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