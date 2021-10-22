陳瑋薇求子3年嚐遍荒謬秘方！感謝公公戒30年菸癮

【採訪撰文／戴筠】

「勇敢不是天不怕地不怕，而是你明明很害怕，卻還是願意去面對。」這是電視劇《未來媽媽》的台詞，也是即將迎來第一個孩子的陳瑋薇，在備孕期最真實的寫照。曾獲得金鐘獎兒童節目主持人獎的她，為了一圓求子的夢想，3年來試遍各種懷孕的方法，從中西醫到民俗療法來者不拒。

2018年，陳瑋薇與愛情長跑九年的另一半結婚。打定主意要生小孩的她，一開始就做足了準備，不但做了產前健康檢查，還自費去通輸卵管。她原本以為確認好身體狀態就可以順利懷孕，但努力了很久都沒有消息。後來她開始看西醫吃排卵藥、黃體素，展開求子的漫漫長征。

拼生子試遍祕方 逝世毛孩報恩超感動

「當時每個月花在備孕的錢大概有兩萬多，曾經到新竹請一個知名『神醫』幫忙把脈；吃了半年的生子祕方；也嘗試過民俗療法，被氣功老師狂捶痛到快死掉。」陳瑋薇苦笑「當時真的像神農嚐百草，各種荒謬的方法都嘗試過，枕頭下堆了厚厚一疊好孕棉、好孕筷、金鏟子，還有家人幫忙求來的紅白花、龍眼乾，但都沒成功。」

後來她換醫院檢查，發現子宮內膜不夠厚，開始拼命吃蛋白質食物、跟著老公做重訓調理身體。直到2020年底，她開始嘗試人工受孕，每天工作完就衝到診所請醫師幫忙打排卵針；第一次做植入手術痛到全身冒冷汗，結果一週後下體流出十元硬幣大小的血跡，被醫生告知是沒著床的胚胎。

「當時真的覺得很沮喪，沒想到過兩個月養了14年的狗狗也往生了。」處理完毛孩後事沒多久，某天晚上她隨手拿排卵試紙驗孕，竟出現兩條線！又驚又喜的她隔天一早立馬衝去買驗孕棒；「那時候真的超緊張，一邊驗手一邊發抖，前後用掉5支才成功。」確定驗孕棒也是兩條線以後，她馬上打給醫院安排產檢。大年初一早晨，歷經3年求子煎熬的陳瑋薇，終於圓夢迎來好孕。

「無論是備孕求子，或是懷孕當媽媽，都要學會愛自己。先學會愛護自己，才能好好愛妳體內的小生命。」

公公為陳瑋薇戒菸，獲婆婆獎賞一台重機 ／嬰兒與母親

公公為她戒菸 獲婆婆獎賞一台重機

回想從備孕到懷孕的過程，陳瑋薇說除了老公、爸爸，最感謝的就是婆家的支持。「相較其他求子的人，我真的很幸運。公婆從來都不會給我壓力，也不會問我進度，只是默默替我準備補品、營養品。」即便在懷孕以後，她也沒有受到婆家太多干涉；「大家都認為跟公婆同住一定會受到很多限制，但兩老其實很開明。平常晚回家只要在群組發個訊息說一聲，婆婆也很鼓勵我在懷孕後繼續工作。」

她笑說，公婆比年輕人還有童心，平常吃飯會吆喝大家去拿汽水來配。公公快七十歲仍是一尾活龍，當初知道他們要生小孩，毅然將抽了快30年的菸戒掉，也因此獲得婆婆獎賞一台重機，現在每逢週末兩老都會一起去兜風。

最強「勇腳馬」孕婦 聽心經當胎教

相較其他孕婦，陳瑋薇可以說是「勇腳馬」，每次錄節目一站就是12個小時，體力驚人。

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