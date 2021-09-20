消毒酒精這樣挑 不怕買到假貨或NG品

【採訪撰文／戴筠】

市售酒精百百種，但不是所有酒精都能殺死病毒。買錯酒精不但無法消滅病菌，還可能會傷身！

經濟部日前抽查市售酒精發現有10件產品濃度未達75%，更有67件宣稱有消毒殺菌功效，卻未取得衛福部許可證字號。面對電商、團購平台販售的五花八門酒精，如何挑選才能避免買到假貨或NG品？

挑選酒精掌握「兩步驟」 可避免買到假貨

消基會檢驗長暨清華大學化學系教授凌永健表示，目前市售的酒精分為3類，第1類是宣稱具有消毒殺菌功能的「醫療酒精」；第2類是經過疾管署指揮中心授權的「防疫酒精」；第3類則是食用酒精、工業用酒精等「一般酒精」。除了在瓶身標示成分、產地及廠商名稱，醫療酒精須加注衛福部許可證字號，防疫酒精須加注「防疫期間 清潔專用 非供食用」字樣。無論是罐裝酒精、瓶裝酒精或酒精噴霧、酒精濕巾，其成分都必須是「酒精」（Alcohol）加「純水」（Purified water），且濃度須達75%，購買時應選擇「酒精濃度75%」、成分為酒精加純水的產品。

酒精濃度越高，消毒效果越好？專家說No！

凌永健表示，之所以將濃度75%設為消毒標準，是因為濃度70%～80%的酒精可以在15秒內凝固病毒表面的蛋白質使其變性，進而穿透到病毒內部徹底殺死病毒。有些民眾以為濃度95%的酒精消毒效果較好，但95%酒精在凝固病毒表面的蛋白質後會形成一層保護層，病毒脫水後反而得以存活。只有濃度75%、無添加物、無摻雜物的純酒精才能達到消毒效果。

稀釋高濃度酒精，不可用礦泉水 ／嬰兒與母親

稀釋高濃度酒精 不可用礦泉水

如果一時買不到濃度75%酒精，也可以用95%酒精稀釋。做法是拿一個量米杯或玻璃杯取4杯酒精倒入容器，再倒入1杯純水攪拌均勻。凌永健表示，由於稀釋後的酒精要用來消毒，用於稀釋的水必須是「殺菌過的純水」，建議民眾可以將自來水燒開放涼，或到商店購買桶裝、瓶裝的飲用水。能否用礦泉水？他表示，市售飲用水通常會經過消毒、淨化、煮沸，礦泉水沒有經過煮沸，且水質參差不齊，在不確定品質的情況下，不建議用來調配酒精。

消毒人體皮膚 用純酒精才有效

先前有女星網購酒精聞到濃濃的柴油味，檢查成分才發現誤買工業用的「異丙醇」。凌永健表示，異丙醇雖然可以消毒包包、鞋子等一般物品，但不適用於人體。酒精瓶身只要出現「工業」、「變性」、「清潔」等字樣，就要避免在人體使用。純度較低、添加變性劑或摻雜其它成分的一般酒精通常會散發明顯異味，使用前可以用手搧一下瓶口，聞聞看味道是否與純酒精不同。

購買塑膠瓶分裝酒精 選2號、5號才安全

購買酒精時最好選深色玻璃瓶。如果覺得玻璃瓶太重，也可以買「高密度聚乙烯（HDPE）」或「聚丙烯（PP）」做的塑膠瓶；這兩種塑膠耐酸、鹼、油且剛性佳，拿來承裝酒精相對安全。怎麼知道塑膠瓶是不是這兩種塑膠做的呢？

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