0-3歲感覺統合遊戲！幫助孩子接收、理解並整合感官訊息

【採訪撰文／實習編輯 張惟柔】

想幫助孩子發展的更完善、更協調？從兒童發展的觀點，透過輕鬆簡單的「感覺統合遊戲」，能讓孩子正確接收、理解並整合周遭的感官訊息，進而增加幼兒日常生活參與的程度，也讓家長能夠陪伴幼兒輕鬆玩、動手做。

感覺統合是我們在接受外界的感覺訊息之後，經過大腦的處理，會做出一個適當反應的過程，當任何一個整合感覺有問題，處理外界訊息能力不好時，就會影響孩子對環境的適應以及日常生活參與的程度。

感覺統合七大種類

感覺統合總共分為七類，視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺、前庭覺以及本體覺，每種感知覺都有相當的地位。

• 前庭覺

前庭覺與平衡能力有關，是所有感覺統合中，最早發展的感覺能力，在媽媽子宮時的搖動、晃動，就已在刺激前庭覺的功能，好的前庭覺能力讓我們正確判斷自己是否在移動、身體是直立還是歪斜的，也可幫助維持身體平衡。

• 本體覺

本體覺是我們即使不用視覺的輔助，也能察覺自己的身體部位在哪、在做什麼動作以及出了多少力，像是幼兒吃飯、喝水時，會把食物放到嘴巴附近，不會放到眼睛附近，或是在模仿動作時，可以直接調整姿勢、不用再確認自己的手腳位置在哪。

感覺統合遊戲幫助孩子接收、理解並整合感官訊息 ／嬰兒與母親

可能潛藏的感覺統合失調的行為

感覺統合能力所涉及的範圍相當廣泛，像是丟球時，我們知道要控制力道、方向，讓球順著拋物線丟，這些其實都是感覺統合在作用，若處理感覺統合能力不佳，孩子在與同儕丟球、握手時無法控制力道，可能會導致與同儕之間的相處不恰當，將會影響到孩子在日常生活中的參與。

雖然一般跌倒、不專心的原因很多，不一定完全是感覺統合失調，需要再加以分析，但仍可從一些跡象，解釋可能有潛藏的感覺統合失調的問題：

1.不喜歡刷牙、洗澡洗頭

對觸覺敏感的孩子，很多東西會不太敢碰、也不喜歡被觸碰的感覺，建議父母可以採取漸進式、正向支持且鼓勵的態度，讓孩子逐步嘗試、降低觸覺感官的敏感度。

2.跑步、跳躍時不協調，同手同腳

本體覺和前庭覺失調會影響孩子的動作表現，導致在進行粗動作時，產生雙手、雙腳不協調之情形。

3.應該專注時卻東張西望，看似有不專心的表現行為

孩子有些不專心的行為，可能是因為聽覺處理衍生的問題，在接收到外界所有的聲音訊息後，無法做有效的整合，可能今天在教室上課，只要外面有一點聲響，就會被打擾、打斷

4.常碰撞物品，難控制跑步的方向及速度

5.不會控制力道，丟球、握手時明顯過於用力

如果孩子的行為只是單一情況下發生，像是有東西吸引他的注意力所導致，可以再多觀察幾回合，但若一再發生，可能要懷疑孩子是否感覺統合失調，務必前往專業醫療機構進行評估。

Tips：孩子發展的詳細情形，未必一定是感覺統合失調，仍須多觀察並經由專業機構進行評估。

完整內容請看：【嬰兒與母親】