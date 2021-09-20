副食品寶寶怎麼吃？餵食原則、必要營養素一次說明

【採訪撰文／實習編輯 鄭羽絜、張婷茵】

寶寶４個月就可以開始嘗試副食品了，許多的爸媽更是因此而開始下廚。終於接觸奶以外的食物，寶寶該怎麼吃、要注意什麼、挑食或過敏怎麼辦呢？聽聽專業的營養師及小兒科醫師怎麼說！

4~6個月 可開始添加副食品

寶寶4個月就可以開始吃副食品，先以泥狀食物為主，米類、根莖類、葉菜類開始，大原則以一樣一樣食物嘗試，寶寶吃個兩三天穩定後，沒有不舒服情況就可以換另一種食物，嘗試過的食材就可混合提供，以增加營養多元性。6個月後開始可以嘗試蛋白質類的食物，如：蛋黃、魚肉、雞肉、豬肉等。

• 4～6個月的寶寶：

建議以水狀、泥狀、顆粒細小的天然食物型態供應，一開始是在訓練寶寶完成「吃」的動作，如口腔閉合、將食物送進口腔、咀嚼、吞嚥等一連串進食動作，同時也開始嘗試各種天然食物的味道。

• 7～12個月的寶寶：

循序漸進減少副食品含水量，增加食物稠度、質地及顆粒大小，依序如米湯、十倍粥、五倍粥>蔬菜泥、蔬菜末>肉糜、肉末>蛋花、蒸蛋、炒蛋>嫩豆腐、板豆腐、豆干。隨著寶寶口腔、舌頭、牙齒、肌肉發展越來越好，質地就能提供較硬需咬合的食物，訓練寶寶進食與咀嚼。

市售副食品挑選三要點

1.營養成分標籤：

市售食品容易有一些添加劑，如為了適口性常額外添加「糖」，或因為味道和顏色可能添加色素與香料。建議選擇無調味、不添加香料、色素、防腐劑及過多鹽分（鈉）的產品，避免造成寶寶負擔。

2.致敏食物：

由於許多廠商在同一生產線上會製造不同產品，因此針對寶寶已知致敏或未知的易致敏食物皆需留意，如：花生、蛋、小麥麩質或海鮮等，請詳細閱讀產品外包裝是否有相關標示。

3.食品安全考量：

廠商是否能提供產品合格相關檢驗（如：產品食材農藥、重金屬、生菌數及大腸桿菌等），確保產品之衛生安全。

副食品寶寶必要營養素 ／嬰兒與母親

餵食副食品6大原則

1.天然新鮮食材為主，少加工食品，如：餅乾、糖果、火腿、蛋糕、泡麵等。

2.不須加鹽、糖、味精等調味料，清淡飲食能減少寶寶腎臟負擔。

3.質地偏硬的食物，應隨寶寶牙口發育狀況提供，例如：芭樂、蘋果可磨泥供應，葡萄、小番茄建議剪切1/4塊狀大小。

4.堅果種子類食物不適合五歲以下孩童直接食用，避免異物嗆入氣管，建議磨粉拌入食材中食用較安全。

5.不餵食果汁、含糖飲料、含咖啡因飲品及蜂蜜（一歲以下禁食蜂蜜）。

6.大型魚類，如：旗魚、鮪魚、油魚等，擔心蓄積較多重金屬，建議減量攝取。

餵食副食品２大注意事項

• 以天然代替調味 注意過敏情形

在寶寶1歲以前盡量減少調味料使用，以食物天然的味道就好。有過敏情況的寶寶要供應高敏食物時，如魚類、貝類、全蛋、大豆、小麥、堅果、奇異果、芒果等，應……

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