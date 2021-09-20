寶寶卡到魚刺 3階段症狀+一定不能做的4件事

【採訪撰文／湯佳珮】

你知道嗎？小孩吃到魚刺比大人危險！因為小孩可能不會表達，也未必會因為疼痛而停止進食，使家長不易警覺，再加上小孩的腸道肌肉較薄，可能較易被異物刺穿，所以小孩吃到魚刺，影響往往比大人更嚴重。

究竟小孩吃到魚刺有哪些徵兆與症狀？家長該做什麼事？又有什麼事不該做呢？

小孩吃到魚刺的3階段症狀

以下症狀不一定每個都會出現，也不一定每個人都會經過這3個時期（如果一開始吃魚時就發現卡到魚刺，就不會進展到後面的階段）：

第1階段：

吃東西吃到一半突然發生的症狀，成因是魚刺直接造成的局部疼痛、刺激：包括想將魚刺排出而有咳嗆、作嘔、嘔吐；因疼痛而表現出哭鬧煩躁、張口呼吸、流口水、手指著嘴巴、食慾下降；因為異物感而頻繁吞嚥、挖喉嚨、吐舌頭；以及因為局部腫脹而讓呼吸有怪聲等。

第2階段：

當魚刺停止移動後，氣管食道的保護性反射疲乏，症狀可能減緩，會有一段無症狀的時期。距離一開始吞入魚刺可能是幾個小時到幾週不等（第1階段一開始的症狀如果不明顯、或沒有注意到，就可能會進入第3階段才被發現）。

第3階段：

併發症所產生的相關症狀，包括因腸胃阻塞引起的吞嚥疼痛、吞嚥困難、呼吸喘鳴音、嘔吐；因臟器穿孔引發的發燒、呼吸困難、胸痛、腹痛、或出現類似休克症狀，也可能因感染引起肺炎、食道炎、縱隔腔炎等。

吃到魚刺千萬不能做的4件事 ／嬰兒與母親

吃到魚刺千萬不能做的4件事

錯誤做法1.喝醋：

有些人會想用醋來軟化魚刺，不過卻忽略了「要在濃酸中浸泡一段時間，才有可能軟化魚刺」，但食道早在魚刺軟化前就被灼傷了！更何況一般食用醋的濃度無法短時間軟化魚刺。

錯誤做法2.吞飯：

有些人以為「可以大口吃飯，用飯來包住魚刺」，其實如果已經有魚刺卡住，不宜再吃東西，因為吞嚥食物可能會使魚刺被推入更深的地方，更難拿出。

錯誤做法3.催吐：

如果魚刺已經刺進軟組織，催吐不僅多半沒用，還可能導致喉嚨或食道腫脹，甚至將異物吸入肺部。

錯誤做法4.自行取出魚刺：

移除魚刺需要萬全的準備，很難在家中達成，包括：

*取出魚刺前，一定要能明確看到魚刺位置，切忌沒看到就用手胡亂撈一通，反而可能造成更多傷害。

*需在光線充足的環境下取魚刺，但家裡手電筒的亮度並不足夠。

*刺激某些部位，容易使小孩掙扎、甚至嘔吐。

*家中無法讓小孩適當地擺位、固定。

*家中無適當器械可取出魚刺。

所以爸媽不要自己替小孩拔魚刺，務必讓專業的醫師取魚刺。

發現小孩疑似吃到魚刺時，怎麼辦？

*如果小孩有嘔吐、咳嗆、哭鬧，建議先讓小孩的上半身往前傾、並維持呼吸道暢通，讓……

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