期待三打一！那對夫妻 加倍珍惜失而復得的幸福

【採訪撰文／戴筠】

人的一生，難免會經歷「失去」，小時候可能會遺失心愛的娃娃、鉛筆，長大後可能會與戀人分手、與好友決裂。網紅「那對夫妻」從2019年懷上二胎、流產到今年3月再度懷孕，Kim和Nico終於盼到孩子回來。

談到之前失去孩子的心路歷程，Kim坦言很煎熬；「那段時間除了難過，沒有其他詞可以形容。」兩年來他帶著Nico看遍中西醫調養身體，無時無刻都在期盼把孩子生回來，如今Nico再次懷孕，他感動的說「期待很久了，總算盼到小林萌回來，希望這次母子都能夠健健康康。」

Kim為Nico變身小當家、開家庭美容院

有了前一次流產經驗，Nico不諱言她在懷孕初期十分緊張。因為嚴重孕吐，連聞到牙膏的味道都覺得噁心，全家只好把洗髮精、沐浴乳、洗碗精、洗衣精等所有會散發氣味的用品都換成無香料的款式。Kim打趣說「那陣子身上都沒味道，稍微流點汗就變得很臭。」

為了讓Nico補充營養，他從完全不會做菜變身「台北小當家」，每天上網研究食譜，招牌菜是絲瓜蛤蠣、泰式打拋豬、番茄炒蛋，自豪廚藝可以開餐廳「以後可以開複合式料理店，當大廚兼駐唱歌手。」

貼心的他怕老婆洗頭洗太久會累，索性開起「好腰力美容院」，一次包辦洗頭、吹頭、按摩，讓Nico可以享受全身SPA。Kim透露夫妻倆在一起17年，從來都是自己主動唱歌給老婆聽，有時還會被暗示「可以休息了」，沒想到現在Nico天天要求他唱歌，一唱就是一個多小時，讓他很開心，也希望可以經由唱歌培養父子感情「不覺得最好的胎教就是爸爸媽媽的聲音嗎？」

目前二寶已經會在媽媽肚子裡動來動去，每次胎動就像開電音派對，整個肚皮都在震動。妮妮看到覺得有趣，會戳肚子、跟弟弟講話。「像最近我們在想二寶的小名，她就把名字一個個念出來，看胎動來判斷弟弟要選哪個名字；之前還會對著肚子講笑話，說弟弟如果覺得好笑就會踢肚子，超搞笑。」

懂事妮妮化身小助手 照顧馬麻一把罩 ／嬰兒與母親

懂事妮妮化身小助手 照顧馬麻一把罩

7歲的妮妮雖然才上小一，卻已經非常懂事，每天起床都會自動整理床鋪。看媽媽因為孕吐不舒服，就在廚房、廁所門上貼小紙條，提醒大家記得關門。平常還會跟爸爸分工合作，幫媽媽擦妊娠油、按摩，也會提醒爸爸睡覺時間，去產檢也把醫師的話一字不漏記下來。Kim笑說，妮妮期待二寶很久了，之前談到弟弟出生要泡奶、拍嗝、洗澡、換尿布，她都想幫忙，所以二寶出生不是「二打二」，而是「三打一」。

要怎麼教才能讓孩子這麼懂事？Kim表示，他和Nico很尊重妮妮的感受，無論發生什麼事，都會先聽她的想法，從來不會用權威的態度去要求她，有時不小心誤會，也會……

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