這些事爸爸來教最好 爸爸的育兒迷思與壓力這樣解

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3件事，爸爸來教最好！ ／嬰兒與母親
3件事，爸爸來教最好！ ／嬰兒與母親

【採訪撰文／戴筠】

聯合心理諮商所心理師許曼君表示，男性和女性一樣，在扮演新的家庭角色時，也會擔心自己做不好。只是男性習慣隱藏情緒、默默承擔壓力，久而久之，大家便忽略了他們的感受。

新手爸面臨的挑戰與壓力

• 來不及做好「當爸爸」的心理準備

懷孕荷爾蒙的變化會讓女性產生育兒本能，男性則要等到孩子出生才能開始意識到自己做為父親的角色、與孩子建立情感連結。

• 害怕自己無法做的像太太一樣好

大多數男性都會擔心自己不夠細膩溫柔、無法照顧好小孩。

• 需求及感受被忽略、缺乏親友與另一半的支持

孩子出生以後，媽媽多半會將生活重心轉移到孩子身上，親友們的關注焦點則放在媽媽身上，少有人會關心爸爸的需求與感受。

• 沒機會學習、練習育兒技巧

雖然新手父母可以藉由書籍、講座、網路及媽媽教室學習育兒知識，但理論和實務畢竟有落差，許多爸爸都會被媽媽嫌棄「笨手笨腳、礙手礙腳」，沒有足夠的時間及空間學習育兒技巧。

• 擔心自己無法滿足社會期待

現代爸爸承擔的社會期待除了扮演家庭的經濟支柱，還有分擔家事、育兒、安排家庭活動等，這些有形無形的社會壓力很容易讓爸爸們喘不過氣。

爸爸的育兒迷思與壓力 ／嬰兒與母親
爸爸的育兒迷思與壓力 ／嬰兒與母親

孩子出生後 把握2原則調適心態

面對孩子出生後的種種挑戰，許曼君建議爸爸們可以用「降低自我期待」與「重新定位角色」來調整心態：

• 降低自我期待、了解孩子對父母的個別需求

孩子對媽媽跟爸爸的依附需求本來就不同，不必要求自己一定要做得和太太一樣好。如果想要更了解孩子的需求，可以多向太太討教。

• 擺脫工具人思維、重新定位自己身為父親的角色

很多爸爸之所以會惹媽媽發火，是因為他們把自己當成工具人，動不動就問「需要幫忙嗎？」身為父親應該要以共同承擔的心態討論育兒分工，對孩子負起完全的責任。

男性vs.女性 教養方式大不同

許曼君表示，女性照顧孩子的時候通常會站在保護的立場，男性則會鼓勵孩子去探索、嘗試，正因如此，爸爸通常會成為孩子認識世界的窗口，帶孩子玩枕頭戰、騎馬打仗等各種有趣的活動，也因為爸爸能夠給予孩子的資源與媽媽不同，所以下列3件事，爸爸來教會比媽媽教的效果好。

這3件事 最好由爸爸來教

1.教孩子建立自我性別與家庭意識

每個男孩都需要爸爸教他認識「男性在家中應該有的模樣」，建立對家庭的責任感，學習如何與伴侶互動、解決問題。

2.教孩子認識身體自主權與性別界線

孩子從2歲起就開始出現性別意識，這時候就可以……

完整內容請看：【嬰兒與母親

【嬰兒與母親】2021年8月號 ／嬰兒與母親
【嬰兒與母親】2021年8月號 ／嬰兒與母親

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