預約天秤寶寶 陽光少女陳天仁靠寫日記維持正能量

聯合新聞網 / 嬰兒與母親
陽光少女陳天仁升格媽咪 ／嬰兒與母親
陽光少女陳天仁升格媽咪 ／嬰兒與母親

【採訪撰文／戴筠】

雖然原本就有生小孩的打算，陳天仁坦言發現懷孕時心情還是挺複雜，畢竟懷孕會讓身體產生各種變化，孩子的出生也意味著失去自由。「當時一瞬間覺得有點沈重，但因為我跟孝安已經討論過很多次，想說孩子既然選擇在這時候來，就當做人生的禮物，順其自然接受。」

懷孕初期狀況多 大嘆孕婦難為

由於懷孕初期嚴重腹痛，陳天仁連吃了3個月的中藥安胎，臉上還爆出超大痘痘，好在害喜反應並不明顯，唯一一次孕吐是空腹吃維他命又在太陽下走路，因為不想讓老公看到，還衝下車躲到旁邊吐，被朋友虧偶包超重。

現在她每天晚上都要跑7、8次廁所「因為上廁所會伴隨宮縮，回到床上必須先調整呼吸才能睡覺，但往往剛要睡肚子又硬了（宮縮），只好再去廁所，整個心累。」

前3個月吃不太下東西的陳天仁瘦了兩公斤，但恢復食慾之後就開始進入暴食模式，每天狂吃薯條、炸雞、披薩，睡前還會吃泡麵，沒多久就胖了10公斤。「先前沒料到會胖這麼多，想說不用特別買孕婦穿的衣服，結果有一天發現所有褲子（包括內褲）都穿不下，才趕快上網去訂孕婦褲。」現在她不敢再吃宵夜，也把原本愛吃的蛋糕、果凍換成蘋果、荔枝等天然的甜食。

陳天仁，靠寫日記維持正能量 ／嬰兒與母親
陳天仁，靠寫日記維持正能量 ／嬰兒與母親

女兒活力滿滿 胎教預約天秤寶寶

因為有陣子特別愛吃胡椒豬肚，喝酸辣湯也是狂倒胡椒粉，後來發現懷孕，陳天仁索性將寶寶小名取作「胡椒」。

小胡椒和馬麻一樣活力十足。她苦笑說半夜常會被女兒踢醒，原本以為是地震，後來才發現是寶寶在動，「力道大到整個人都在晃」。透露第一次胎動覺得有點噁心，跟老公說「肚子裡有東西在動很像異形」，結果被嗆「有人會這樣說自己小孩嗎？」讓人啼笑皆非。

再過兩個月就是預產期，陳天仁擔心孩子太大會不好生，每天都會提醒寶寶要控制體重「我都跟她說大概長到2,900克～3,300克就差不多，不然媽媽會很難生。」期待生出天秤寶寶的她不時也會提醒女兒在肚子裡待好待滿「等過了9月23號半夜12點以後，隨便什麼時候出來都沒關係。」現在偶爾會聽交響樂、英文歌做胎教，期待北鼻在胎內培養音樂素養與語言天賦。

孕期碰上疫情爆發 每天宅家快發瘋

熱愛陽光、沙灘的她原本計劃跟老公一起去墾丁和小琉球渡假，穿上比基尼拍美美的孕婦照，不料衣服都準備好了，卻碰上本土疫情爆發。

「原本想說進入安全期以後要好好去小島放鬆，還要上健身房運動、學插花、畫畫，結果三級警戒什麼都不能做，只能每天在家追劇看電影，簡直快瘋了。」每天關在家裡又睡不好，讓她覺得自己快變成大媽，只好用……

完整內容請看：【嬰兒與母親

【嬰兒與母親】2021年8月號 ／嬰兒與母親
【嬰兒與母親】2021年8月號 ／嬰兒與母親

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