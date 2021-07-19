橫紋、泛白、長黑線10種嬰幼兒常見指甲狀況 出現5大警訊要注意

【採訪撰文／戴筠】

「看著孩子胖嘟嘟的小手，忍不住想拿起來親一親。咦，北鼻的指甲怎麼看起來黃黃的，還出現一條黑線，是不是生病了？！」發現孩子的指甲和平常不一樣，需要看醫生嗎？我們邀請皮膚科權威分析嬰幼兒常見的10種指甲狀況。爸比媽咪趕快來看看！

與成人相比，嬰幼兒的指甲又小又軟，一不注意就容易變形受傷。我們針對10種嬰幼兒常見指甲狀況請專家一一分析，教你從指甲觀察寶貝健康！

寶貝指甲出現這些狀況 需要擔心嗎？

狀況1.指甲發黃

如果只有指甲發黃，可能是遊戲時不小心沾到顏料或染料；如果指甲與手掌皮膚泛黃，可能是吃太多芒果、木瓜、南瓜等富含β-胡蘿蔔素的食物；如果連眼白都黃，有可能是黃疸。

飲食造成的指甲發黃，只要停止攝取含β-胡蘿蔔素的食物、多喝水幫助代謝，大約2～6週就會自行消退。黃疸可到新生兒科做進一步檢查。

狀況2.指甲泛白

指甲泛白可能是甲狀腺功能低下或貧血。由於十字花科蔬菜會影響身體吸收碘、減少甲狀腺素的生成，如果孩子有甲狀腺的問題，最好少吃芥蘭、花椰菜、高麗菜等十字花科蔬菜。寶寶出生6個月體內鐵質會逐漸下降，多吃燕麥、糙米、菠菜、黑木耳、櫻桃、葡萄、牛肉、豬肉可有效補充鐵質，改善貧血問題。

狀況3.指甲有白點

指甲有白點可能是本身體質、受到輕微撞擊或角化不完全，一般不影響健康。但如果白點很多且指甲變厚變粗糙、呈現不透明的灰白色，有可能是感染黴菌或念珠菌。提醒爸爸媽媽，念珠菌感染通常會合併嚴重的尿布疹或紅疹，如果發現孩子有相關症狀，應儘速就醫。

狀況4.指甲凹陷

吸手指、咬指甲都會讓指甲凹陷變形，只要戒除啃咬手指的習慣即可改善。手腳指甲出現湯匙狀凹陷，可能是缺鐵性貧血造成的「匙狀指」，多吃高蛋白及富含維生素A的食物可改善。

「匙狀指」多吃高蛋白及富含維生素A的食物可改善 ／嬰兒與母親

狀況5.指甲有橫紋或豎紋

單一指出現橫紋往往是碰撞造成的外傷。十指橫紋通常是因為重大疾病、發高燒、細菌感染或營養不良導致指甲生長速度變慢，這種橫紋通常會伴隨指甲凹陷，但不影響健康。

豎紋的部分，由於指甲本來就不是由一整片甲面組成，在特殊光線或角度下看，縱向紋路會特別明顯；體質、清潔過度也會讓指甲出現明顯紋路，基本上不需要擔心。

狀況6.指甲薄脆、容易斷裂

林口長庚醫院皮膚科主治醫師施一新表示，許多家長會以為孩子指甲不夠硬是因為缺鈣，其實指甲容易斷裂往往是沒有攝取足夠的蛋白質或生物素，或是缺鐵、貧血導致甲床血液供應不足，平常可以讓孩子多補充雞蛋、牛奶、魚肉、深綠色蔬菜等富含蛋白質及生物素的食物；6個月以後多讓寶寶攝取紅豆、綠花椰菜、南瓜、核桃、芝麻等含鐵食物。

狀況7.指甲邊緣長肉刺、倒刺、脫皮

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