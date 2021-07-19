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孩子會長多高？簡單公式告訴你 做對6件事 幫助小孩長高

聯合新聞網 / 嬰兒與母親
做對6件事，幫助小孩長高 ／嬰兒與母親
做對6件事，幫助小孩長高 ／嬰兒與母親

【採訪撰文／湯佳珮】

長高方法有哪些？想要長高，要做什麼運動？要不要吃長高藥？長高食物與營養素有哪些？如何預測孩子未來成年後的身高是多少？這些都是爸媽很常詢問的問題。

孩子會長多高？簡單公式告訴你！ ／嬰兒與母親
孩子會長多高？簡單公式告訴你！ ／嬰兒與母親

人一生長高速度最快的時期，其實不是青春期，而是嬰兒期。

影響身高的４種因素

*父母遺傳：

父母的身高遺傳，會影響小孩的身高。我們也可以從「預測身高的公式」，來預測小孩成年以後的身高：

○（父親身高＋母親身高＋13）÷2＝男生成年後的身高（±5公分）

○（父親身高＋母親身高－13）÷2＝女生成年後的身高（±5公分）

奇美醫學中心兒科部主治醫師林秀娟表示，此公式只是預測數據統計，主要是為了讓醫師評估小孩身高是否有異常的可能。假如父母身高都很高，小孩卻很矮，也有疾病的可能，必須另作考慮。

*先天或後天疾病：

先天疾病比方骨骼異常疾病；後天疾病則比方腹瀉導致營養不良等，不過近年來較少有慢性腹瀉。

*早產兒：

早產兒其實不一定身高比較矮，還是要看早產過程有無其他併發症、早產有多小……等。

*飲食營養：

林秀娟醫師提醒，有些家長讓小孩吃得「過度清淡」，雖然花時間熬大骨湯或魚湯加菜泥，其實沒什麼營養。與其喝肉湯或魚湯，還不如吃肉或魚，以攝取蛋白質。但也不要吃過量，小孩吃太多，小孩容易肥胖，過度肥胖也會長不高。

小孩長高的２個黃金期

主要黃金期是「嬰兒期」與「青春期」：

*嬰兒期：

人一生長高速度最快的時期，就是嬰兒期（0～1歲），一年身高可成長25公分；至於1～2歲則大約長10多公分；2、3歲後，長高速度會慢下來；3歲到青春期以前，每年至少長4公分。

*青春期：

大約8、9歲～14歲左右。青春期的長高幅度也會比較高，但年齡、時間、長高幅度則因人而異。

長太快？小心「性早熟」！

如果女生在8歲前胸部已經開始發育，男生在9歲前睪丸已經開始發育，就可能是「性早熟」。尤其是男生更要注意，9歲前睪丸就發育大多有異常問題，甚至可能是因長腦瘤所致；至於女生性早熟則大多成因不明。女生非病理性的性早熟雖然不用太擔心，不過由於「性早熟可能會使月經提早報到，月經來了2年內通常就不會再長高了」，所以可能一開始長得比別人高，後來很快就不長高了，整體來說還是比較矮。

林秀娟醫師表示，身高要看長期發展，每個人生長的時間與速度差異較大，所以要看生長曲線圖有沒有沿著自己的生長曲線發展，要讓醫師鑑別診斷。

多看兒童健康手冊

林秀娟醫師強調，兒童健康手冊是國民健康署委託兒科醫學會召集醫師專家編寫的，裡面有生長曲線與各種重要的資訊，爸媽要妥善運用手冊。一般接種預防針時，會量身高、體重、頭圍，注意要……

完整內容請看：【嬰兒與母親

【嬰兒與母親】2021年7月號 ／嬰兒與母親
【嬰兒與母親】2021年7月號 ／嬰兒與母親

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