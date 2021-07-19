如何讓孩子與寵物安全互動？看動物行為治療師怎麼做

【採訪撰文／戴筠】

孩子與寵物互相陪伴成長本該是件幸福的事，但幼兒的認知能力未發展成熟，就怕會不小心激怒寵物受傷。孩子出生後如何引導他與寵物互動才安全？

孩子會走路前 不能讓他跟狗一起玩

動物行為治療師戴更基表示，躺在床上的嬰兒會扭動、哭鬧、掙扎，很容易激起狗狗狩獵的本能。在孩子無法自己走路之前，不能讓孩子與狗一起玩。平常要隨時注意狗狗對孩子的反應，如果狗狗在孩子身邊出現緊張的表現，最好將狗狗與孩子隔離。

4個步驟 讓毛孩適應家中新成員

由於貓狗認識事物是透過嗅覺及聽覺，要讓狗狗適應家中新成員，最好提前讓牠們熟悉孩子的味道。將孩子接回家前，男主人最好提前一個禮拜回家單獨照顧狗狗，照顧時儘量保持冷漠並給予粗茶淡飯，等到將孩子接回家的前幾天，再將孩子用的被巾放在角落讓狗狗去聞；狗狗嗅聞時可以摸摸牠的頭、抱抱牠、給予好吃的食物，等狗狗停止嗅聞，再恢復冷漠的態度，如此可以讓狗狗建立「這個味道能讓主人恢復正常」的認知。

做對「這件事」 可有效防止狗狗吃醋

帶孩子進門時，要對狗狗展現親熱的態度，讓牠以為「主人是被這個小孩帶回家」。接下來只要孩子一哭，第一時間先去安撫狗狗、給牠食物同時照顧孩子。餵奶時讓狗狗坐在旁邊，稱讚牠「你好乖！好棒！」儘量在孩子在場時對狗狗親熱、孩子不在時對狗狗冷漠，如此一來，狗狗就不會在孩子哭鬧時嫌他煩，或認為孩子瓜分掉主人對自己的關愛。

預防喵星人攻擊寶寶 大紙板準備好

有些貓聽到嬰兒哭聲會很緊張，第一次讓貓咪與孩子接觸要仔細觀察牠的行為。喵星人開心時尾巴通常會舉得高高的，所以當貓咪舉起尾巴，可以讓牠靠近孩子。如果貓咪的尾巴下垂、左右甩尾，耳朵往外旋轉，就要將牠帶離房間。戴更基表示，由於貓生氣時隨時都可能做出攻擊行為，最好在嬰兒床旁邊放一塊大紙板，視情況阻隔貓咪的視線來保障孩子的安全。

帶孩子與毛孩玩 最好用玩具代替雙手 ／嬰兒與母親

帶孩子與毛孩玩 最好用玩具代替雙手

當毛孩開始對孩子建立好感，接下來就要教牠學會在「該坐下的時候坐下」、「該等待的時候等待」，讓毛孩遵守與人類接觸的法則，這樣毛孩與孩子接觸時才不會情緒失控。

戴更基表示，帶孩子與狗狗接觸時，最好叫狗坐著不要動再帶孩子靠近。一開始可以牽著孩子的手輕輕撫摸，一邊摸一邊稱讚狗狗，提醒孩子控制力道，不要做捏、掐等動作；帶孩子與貓咪接觸時，不要讓孩子摸太久，2、3分鐘就好。

讓孩子與毛孩玩耍，最好用玩具取代徒手接觸。跟狗狗玩可以用皮球、布偶，跟貓玩可以用逗貓棒。

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