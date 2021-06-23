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產後開機不怕生完抗拒行房、夫妻感情降溫

聯合新聞網 / 嬰兒與母親
產後開機用4招 ／嬰兒與母親
產後開機用4招 ／嬰兒與母親

【採訪撰文／戴筠】

台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑表示，自然產傷口雖然一週內就會癒合，但因為性行為時陰莖會反覆磨擦，不建議太快開機。剖腹產傷口雖然不像自然產傷口會被反覆磨擦，但做愛過程難免會碰到，也不建議一生完就開機。

產後何時「開機」最好？

由於惡露會增加性行為的感染率，一般會建議產後6週、惡露完全結束再做愛。不過剛癒合的陰道傷口十分脆弱，摩擦還是會痛，如果不想第一次就失去性致，做愛時最好用潤滑劑，或等陰道完全不痛以後再嘗試。

剖腹產因為單純平壓不會有太大感覺，大多數體位也不會拉扯到肚皮肌肉，第一次開機通常不會有太多不適，只要避開會「前後」或「上下」拉扯腹部的動作就可以了。

怕第一次不舒服？做對3件事降低不適

產後3～6個月女性荷爾蒙尚未恢復正常，陰道較不容易濕潤，第一次做愛最好儘量拉長前戲時間幫助陰道潤滑。鄭丞傑建議，此時最好先用手指撫摸外陰部及陰蒂確認是否濕潤，再用手指刺激陰道分泌愛液。如果一直無法濕潤，可以將潤滑液塗在陰道口或陰莖幫助進入。陰莖剛進入時陰道可能還沒完全打開，最好一點一點慢慢插入。做愛時要調整抽插速度，不能太急躁，最好隨時確認：「這樣的速度可以嗎？」「會不會不舒服？」如果太太反應插得太深會痛，先退出來一點，再往左邊或右邊偏，即可避免撞到子宮頸。

除了要做足前戲、調整抽插速度及深度，產後做愛也要留意角度與體位。鄭丞傑表示，產後骨盆腔器官移位，做愛時有可能會頂到子宮、膀胱或直腸，女性如果會不舒服，可以請先生改變抽插角度。以男上女下的傳教士體位來說，可以請先生彎曲上臂用手肘支撐，讓陰莖從仰角變成平角，避免刺激膀胱。女前男後的後入式體位可以請先生稍微往前傾來調整陰莖角度，避免刺激直腸。

4大安全體位保護會陰&腹部傷口 ／嬰兒與母親
4大安全體位保護會陰&腹部傷口 ／嬰兒與母親

4大安全體位 保護會陰&腹部傷口

產後要避免會陰或腹部傷口被拉扯，除了「男上女下」的傳教士體位、「女前男後跪趴」的後入式體位，「女上男下」的騎乘式體位和「男性站立、女性仰臥」的體位也很適合。

鄭丞傑解釋，對女性來說，女上男下的體位可以自由控制速度、力道與方向，用這種體位做愛相對會比較舒服，也比較容易達到高潮。不過這種姿勢對男性的持久度是一大考驗。

嬰兒與母親2021年6月號 ／嬰兒與母親
嬰兒與母親2021年6月號 ／嬰兒與母親

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