妳累了嗎？7招家庭溝通術 幫媽媽拒絕失衡的「情緒勞動」

【採訪撰文／戴筠】

每天在妻子、母親、媳婦的角色裡打轉，許多媽媽常將老公、小孩放在第一位，忽略自己的感受，直到情緒瀕臨崩潰才驚覺自己生病了。親愛的，別讓自己被失衡的「情緒勞動」壓垮！

「情緒勞動」的議題，30多年前就在美國被提出來。聯合心理諮商所督導陳舒儀表示，「情緒勞動」起初是從職場角度探討工作時不但要付出體力、腦力，還要付出「情緒」。比方說服務生，除了提供顧客需要的服務，還必須時時保持親切和藹的態度才能讓顧客滿意。隨著時代演進，這個概念才逐漸從職場延伸到家庭。

「讓家人開心」比「把事情做好」更累

家庭中的情緒勞動結合了「家務勞動」、「時間活動管理」與「回應情感需求」。身為母親，除了要規劃家庭的行事曆、絞盡腦汁讓事情順利進行，還要確認每個人的喜好、確保大家開心。身為妻子除了要操持家務、營造溫馨氛圍，還要懂得察言觀色、傾聽老公的煩惱。做為媳婦除了要滿足公婆對「媳婦」這個角色的期待，還要了解公婆的需求、確保逢年過節送禮有「送到他們的心坎裡」。

除此之外，媽媽還有許多瑣碎的生活細節要留意，比方說採買日用品、幫老公熨燙上班穿的襯衫、替孩子縫製學校活動要穿的衣服等等。

「女性在家庭中不但要把事情做好，更要讓每個人都開心滿意。」

犧牲卻得不到家人肯定 恐憂鬱、焦慮

24小時迎合家人需求，不只會累積疲勞的感覺，也會產生龐大的身心壓力，但媽媽的情緒往往會被忽視。想訴苦會被唸「這有什麼」、「當媽媽就是要這樣」，想求助又不知道如何開口，而大部分媽媽通常不會察覺到自己的感受，只會覺得「時間永遠不夠用」，因而做出更多犧牲；比方說減少睡眠時間、捨棄個人娛樂休閒、放棄職涯發展等等。

當做了這麼多犧牲卻無法得到家人肯定，媽媽久而久之會失去自信，衍生出憂鬱、焦慮的情緒，影響家庭的生活品質。只能逼自己壓抑真實情緒，埋首在日復一日的家務。

Tips：女性通常會希望周遭的人幸福快樂、每件事都可以順利運作，這種特質讓她們在走入家庭以後承擔了許多壓力。

女性在家庭中不但要把事情做好，更要讓每個人都開心滿意。 ／嬰兒與母親

7招家庭溝通術 拒絕失衡的「情緒勞動」

要避免失去自信、陷入憂鬱，一定要學會清楚表達自己的需求。下面就來看看心理師提供的7招「家庭溝通術」：

1.釐清需求、想清楚自己要什麼

與家人溝通前一定要先想清楚「自己要什麼」，是家人的重視與感謝？被家人尊重肯定？還是有人幫忙分擔家務？事先釐清需求，才能在溝通時達到目的。

2.找到對的時間點

在空閒時間溝通，情緒比較理智、穩定，可以避免無謂的口角衝突。

3.選擇「對的人」

每個人在家庭中扮演的角色不同，個性、心態也會有不同的差異。選擇……

完整內容請看：【嬰兒與母親】