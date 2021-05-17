老公必看！這些話絕對不能對全職媽媽說

【採訪撰文／湯佳珮】

明明已經很累了，老公卻仍以為自己很閒？

身為一個全職媽媽，做家事和照顧小孩似乎是理所當然的事，許多全職媽媽沒有自己的時間，每天將勞動力貢獻給家裡，經年累月默默的付出，卻不一定能夠被另一半看見。究竟哪些話老公不應該跟老婆說？這４句絕對是地雷！

地雷1.「妳有什麼好累的，又不用工作！」

新光吳火獅紀念醫院精神科曾亦涵臨床心理師指出，這句話大概是最常見的地雷了！因為這句話有兩個層面的否定，第一是否定了全職媽媽的付出，第二則是這樣聽起來像是在說：「在外面工作才比較辛苦、比較有產值」。

‧ 媽媽這樣做：

聽到了這樣類似指責的話語，全職媽媽其實也不需要跟對方「拚輸贏」，陷入「到底誰比較累」的爭執裡。可以在肯定對方辛苦的同時也肯定自己，例如：「或許我們無法完全知道對方的辛苦，但我覺得我們對這個家都很努力付出。如果你願意的話，或許我們可以聊聊彼此一整天的生活？」

‧ 爸爸這樣做：

如果老公們心裡冒出了這樣的想法，請先理解自己為什麼這樣想：「會不會是因為也希望自己的付出被看見呢？」如果是這樣，那不如改以分享的角度，主動跟另一半聊聊自己在工作上的努力，同時聽聽全職媽媽一整在忙些什麼，把互相針對的氣氛，變成互相支持的養分。

「妳在家一整天，到底有什麼好忙的？」 ／嬰兒與母親

地雷2.「妳在家一整天，到底有什麼好忙的？」

全職媽媽的一天，到底在忙什麼呢？煮飯、洗衣服、打掃、收玩具、準備小孩的食物、餵飯、換尿布、接送／陪伴小孩、外出買雜貨、跑些外務、幫小孩洗澡刷牙、哄睡……與此同時，還要無時無刻盯著小孩有沒有出亂子，例如爬到危險的地方或嗆到自己，常常在忙碌當中一天就這樣過了，更別說這還是個日復一日、沒有休假的工作。

‧ 媽媽這樣做：

聽到這種質疑的全職媽媽不要太灰心，妳已經很努力了！「讓老公偶爾體驗一下全職媽媽的一日生活吧！」邀請老公參與一部分的家務，並在對方願意嘗試的時候給予肯定，讓這些瑣碎的事情變成兩人一起努力解決的小問題。

‧ 爸爸這樣做：

老公們在提出這樣的問題之前，請先問問自己，這樣問的原因是什麼呢？有時候可能是真的無法理解全職媽媽的辛苦，但如果最終的目標是希望兩個人可以一同為家庭努力或付出，「比較」或「批判」的心態其實是沒有助益的。所以與其質疑全職媽媽在忙什麼，不如去「理解」對方的忙碌，並一起找出兩個人的平衡點。

地雷3.「為什麼這樣？」「為什麼不那樣？」

「為什麼小孩又被蚊子咬了？」、「都幾點了為什麼小孩還沒洗澡？」、「為什麼妳要給小孩看平板？」、「為什麼妳不自己弄副食品給小孩吃？」這些疑問或質疑，有時候甚至會讓全職媽媽出現……

完整內容請看：【嬰兒與母親】