小孩什麼時候能自己吃飯？依「手部精細動作發展」來引導
【採訪撰文／湯佳珮】
手部精細動作也是影響孩子自我進食表現的因素之一。孩子在自然成長過程中，會透過不同的身體器官去感知探索周遭環境；而在自我餵食上，孩子會用雙手去觸摸不同材質的食物，透過觸覺去探索食物，進而慢慢進入自我進食的世界。
從手部精細動作發展看自我進食
隨著孩子的年齡增長，精細動作有不同的發展表現，從「使用整隻手掌操作（粗大抓握）」、到「手指出現前三指或前兩指的動作（指尖抓握）」，再進階到更複雜的手部操作協調（工具的使用）。爸媽在日常生活中，應多增加孩子的手部操作經驗。
４～６個月
●手部精細動作表現
*能伸手觸摸玩具。
*手部有「抓」、「放」的動作（掌心抓握）。
*拿東西靠近嘴巴的動作。
●自我進食動作發展
能用雙手捧著奶瓶，但動作可能會有一點不穩。
●精細動作訓練活動
*將可以吸引孩子注意力的玩具放在孩子伸手可及的地方，吸引孩子做出拍打抓握的動作。
*多增加孩子觸摸不同材質玩
6個月～1歲
●手部精細動作表現
*使用前三指或前兩指抓握小物件（非整個手掌）。
*能使用手指拿起葡萄乾大小的物品。
*雙手同時拿玩具在身體中線互相敲擊遊玩。
●自我進食動作發展
會用手指抓取食物，放入嘴巴中進食。
●精細動作訓練活動
*引導孩子用食指去按壓有按鍵的玩具按鈕。
*按壓玩具電話。
*將嬰兒餅乾、麵包撕成小塊狀，放入碗中引導孩子用手拿取食用。
1～2歲
●手部精細動作表現
*一手抓住物品、一手操作物品（一手拿鼓、另一手敲打）。
*能拿取片狀物（例如：錢幣）。
*能堆疊物品（例如：積木）。
●自我進食動作發展
*能使用吸管吸液態食物或能使用杯子喝水。
*能使用學習湯匙舀碗中的食物。
●精細動作訓練活動
*可以玩投錢幣的遊戲，手指把錢幣拿起，並投入扁洞中。
*收拾玩具，可將不同形狀大小的玩具放到盒子內收起來。
2～3歲
●手部精細動作表現
*有轉開瓶蓋的動作，且能轉開較鬆的瓶蓋。
*放置簡單形狀積木到對應位置上（孩子會調整動作，不會硬壓）。
*可以組裝積木。
*可以一手拿線、一手串珠子。
●自我進食動作發展
*能使用兒童水壺喝水。
*能較好的使用湯匙舀固態食物（例如：飯、蔬菜），比較不會灑落。
*能使用不同的餐具進食（例如：叉子、學習筷等）；也會用扒的方式進食。
●精細動作訓練活動
*可做簡單的木製形狀積木配對（例如：圓形、正方形、三角形等）。
*可做繩子串大珠子的活動。
3～4歲
●手部精細動作表現
*能使用「工具性」的玩具或物品（例如：小槌子、筆、剪刀等）。
*能自行……
完整內容請看：【嬰兒與母親】
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