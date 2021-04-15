別以為只是調皮！幼兒「這些」行為 可能是過動的徵兆！

【採訪撰文／戴筠】

不少父母因為孩子老是調皮搗蛋、靜不下來而懷疑孩子有過動的傾向。2、3歲的幼兒可能出現過動的症狀嗎？如何判斷孩子的表現是正常或異常，及早發現、即時治療呢？

林口長庚醫院兒童心智科主任倪信章表示，2、3歲還處於發展的階段，較難判斷孩子的行為是否是病理性的徵兆，只能從「專注力高低」與「是否有過動、衝動反應」來觀察孩子是否有疑似異常的情形。

什麼是「注意力不足過動症」？

注意力不足過動症（ADHD）是一種神經發展疾患，它會讓大腦中的多巴胺與正腎上腺素等神經傳導物質無法正常運作，引發過動、衝動、不專心等反應。罹病者通常會合併憂鬱、焦慮與學習障礙，影響學習、人際及親子關係，必須及早介入治療。台灣兒童罹患過動症的比率大約是7%。

快筆記！學齡前幼兒可能的過動徵兆

●上幼兒園前：不耐等待、常插嘴、吃飯坐不住

過動的孩子通常比較沒耐心、不喜歡等待、排隊喜歡站在前面、走路時會不斷催促前面的人「走快一點」，有時甚至會動手推擠；平常不太有危機意識，喜歡跳上跳下、爬高爬低，常在大人講話時插嘴；吃飯老是坐不住，吃沒幾口就急著離開座位，要大人提供玩具或影片才願意乖乖坐著吃。

如果孩子每次用餐都要花很長的時間吃飯，常出現難以等待、坐定位時無法控制自己的情形，就要警覺可能是過動的徵兆。

●上幼兒園後：遊戲不排隊、午休不睡覺、愛搶玩具

進入幼兒園以後，孩子過動衝動的症狀會表現得更加明顯，包括上課坐不住、遊戲不排隊、愛搶玩具、吃飯不乖乖坐好、一口飯含很久、常撞到人、午休無法安靜睡覺…等。

Tips.自閉症的孩子因為不懂得察顏觀色、想做什麼就做什麼，乍看之下會有點類似過動症。

有過動傾向，3訣竅幫助孩子減輕 ／嬰兒與母親

有過動傾向？3訣竅幫助孩子減輕

倪信章表示，由於過動症要到4、5歲才比較能夠鑑別診斷，在這之前如果發現孩子有過動的傾向，可以透過以下幾種方式來減輕症狀：

1.多運動

運動會增加大腦中的多巴胺，提升專注力及衝動控制能力。

2.設定獎勵制度

獎勵制度能夠增加孩子自我控制的動機、幫助改善行為。平常可以設定一些孩子能力可以達成的目標（例如不亂跑、坐好吃飯），適時給一些小獎勵。

3.避開人工色素

有些人工色素會降低專注力，讓人變得亢奮，平常最好不要讓孩子接觸飲料、零食或其他加工食物。

如何教養過動症的孩子？

●了解孩子不是故意使壞、找出替代做法

過動症是一種會讓大腦不聽使喚的神經發展疾病，孩子可能已經告訴自己「要專心」、「不要調皮」，但就是無法控制行為。管教時必須先認識過動的特質、了解孩子不是故意要做出負面行為，再來思考替代的做法。

●用獎勵代替處罰

正向教養既能讓孩子維持好的行為，也可以防止孩子出現憂鬱、焦慮等負面情緒。

●幫孩子建立正確的行為模式

當孩子出現過動行為……

完整內容請看：【嬰兒與母親】