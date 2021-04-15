內外八？O型腿？扁平足？寶寶腿型發展全攻略

【採訪撰文／許宜津】

寶寶開始會站、會走了，但為何腳底平平的？看起來像扁平足，但腿也不直，很像O型腿，這是正常的嗎？需要矯正嗎？

在討論孩子是否該矯正O型腿、X型腿、扁平足前，安兒康小兒專科診所院長曾清祥醫師提醒「孩子從四足到二足會經過很多發展。」應該先了解孩子的腿型發展。

零到四歲孩子的腿型發展

「零到兩歲」的寶寶都是O型腿，等孩子到「二～四歲」的階段時，雖然腳會漸漸筆直，不過此時也是髖關節發育的時期，骨盆會開始前傾，小腿會有內旋的狀況，使孩子的腿型由膝內翻的O型腿變成膝外翻的X型腿，也開始會有內八的情形，「四歲之後」骨盆發育會向外打開，所以孩子在四到六歲時腳會變直。

Tips：腿型發展該從髖關節開始注意

曾清祥院長提到，骨骼問題應該要從上而下看，從髖關節發育開始關注，如果是髖關節不良的問題，像是髖關節位移，甚至髖關節脫臼，可能造成孩子日後長短腳、走路會痛。曾清祥院長表示若孩子出生到四個月就發現髖關節問題，可以透過穿雙層尿布，及髖外展及膝彎曲的擺位運動將骨頭調整到原位，若過了這個時期才被發現或髖部發育仍不良甚至是較嚴重的狀況，則需要穿復健用的吊帶。如果等到孩子六個月後，甚至是開始會走路時，才注意到小孩有走路姿勢不良甚至有長短腳或疼痛的現象，若是因髖關節發育不良所引起，則必須動手術才能治療。因此爸媽在揹寶寶時要多加注意孩子的雙腳要打開呈現 M 狀，自然彎曲，不能兩腳拉直，以防造成髖關節發育不良。

孩子從四足到二足會經過很多發展 ／嬰兒與母親

〇型腿X型腿，如何改善？

曾清祥院長表示「其實孩子無論是 O 型腿或 X 型腿，在生長板停止發育前都有機會改善」，造成〇型腿、 X 型腿的原因，與大腿、小腿、足部相關，要注意的是在寶寶骨骼發育尚未成熟之前，別太早學站立或是走，因為會使腿部承受過多壓力。若在五到七歲前發現〇型腿、 X 型腿，不嚴重的話可以使用支架被動改善，或選擇運動的方式主動改善，O型腿的人通常骨盆外翻，造成大腿外側較緊，處理上可以用徒手治療的方式，將外擴的骨盆縮小，也可以透過運動放鬆大腿外側肌肉，並增加大腿內側內收肌群的肌力來改善。曾清祥院長提醒「運動重點不是一次做很多，而是每天做，累積才會有效果。」

内八、外八，能矯正嗎？

內外八的原因從髖關節、小腿、足部都有可能影響，所以要先確認是哪邊的問題，若單純是腳的問題，將左右鞋子相反穿或許有機會改善，因為它就像內外八的鞋墊一樣，目的是使另外一側多用力以改善內外八的狀況，但如果是由於髖關節內旋或發育不良、脛骨內旋，就可能需要透過矯正護具、運動，甚至動手術，才能改善。

什麼是扁平足？

足弓的形成，是靠著足底的肌肉韌帶拉起來，而扁平足就是……

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