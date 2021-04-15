Yes, I do. 小甜甜不放棄 讓遲來的幸福更甘美

【採訪撰文／湯佳珮】

小甜甜（張可昀）懷孕了！與圈外人男友「宋先生」交往快1年閃婚，目前進入懷孕後期的小甜甜也先休息，等產後再回歸主持工作。

雖然很喜歡小孩，但小甜甜總覺得結婚後再有小孩比較好，沒想到男友戴了保險套還是中獎！生理期本來就不太規律的小甜甜，因為工作關係經常會吃延經藥或催經藥，但這次吃了催經藥大約3～5天，月經還是沒來，於是請男友幫她買驗孕棒，結果總共驗了6次孕，每一個驗孕棒都有2條線！這時小甜甜才相信：「真的中了！」

開心配偶欄有人名，女兒小名有寓意

雖然發現懷孕時的反應很驚嚇，但隨之而來的心情很開心，畢竟很喜歡小孩的小甜甜本來還有凍卵的打算。但因不確定男友與男友父母的反應，所以她也相當忐忑不安，於是傳了「一系列驗孕棒寫真集」給男友，沒想到男友立刻回她：「太棒了！以後就是一家三口了。」而男友爸爸一聽也開心的說：「恭喜！早生貴子！」讓小甜甜放下心頭的大石，與男友登記結婚，於今年1月正式升格為人妻。

小甜甜也洋溢著幸福笑著說：「我懷的是女兒，小名是米苔目，因為我希望一家人豐衣足食，能吃飽最幸福！所以小名取食物名。即使有避孕，米苔目依然來報到，感覺這孩子註定要來到我身邊。謝謝米苔目的到來，也完整了我對家的期望。現在有另一半、又有小孩，我覺得人生別無所求了！」她也自嘲以前只能幻想有另一半，「我從來沒想到過，我的身分證配偶欄能夠真的有人的名字在裡面！我現在經常會故意看身分證配偶欄，一看就開心！」

小甜甜的女兒小名是米苔目 ／嬰兒與母親

產檢像考試 要通過層層關卡

一開始還不知道自己懷孕時，小甜甜仍出外景玩水，即使上廁所時發現有流血，也沒想到是懷孕出血。後來確定懷孕，醫師說胎兒有一點不穩，也開了安胎藥給她吃，所幸現在狀況已經穩定。不過身為高齡產婦的小甜甜，也做了更多自費產檢，她直呼「每次等待檢驗結果，都像在等待考試放榜，心情很忐忑不安！每次過了一關，馬上就又有另一關要過。」像之前子癇前症篩檢指數偏高，她因此緊張不已。醫師開阿斯匹靈給她每天服用，也叮囑她「不要自己嚇自己」，並安撫她放輕鬆、不要想太多，才讓小甜甜放心不少。

懷孕「眼睛間距」變寬 聽嘻哈做胎教

懷孕初期體重有增加，小甜甜也自曝「眼睛間距有變開」，還開自己玩笑：「目前我眼睛的間距已經開到五指了…如果換算成生孩子，很快就能生出來了吧？」公佈懷孕、還不知道小孩性別時，網友們也七嘴八舌的猜測：「妳的眼睛這麼開，一定是懷男生！」也有網友說：「妳皮膚變好，一定是懷女生。」結果發現是懷女生。

小甜甜說，懷孕後也有許多當媽媽的朋友會跟她說「要怎樣做」、「不要怎樣做」……

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