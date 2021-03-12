要生了嗎？哪些狀況是產兆？3大產兆+4種就醫徵兆一次了解

【採訪撰文／湯佳珮】

「產兆、產兆分泌物、產兆落紅、產兆陣痛、產兆腰痠、產兆拉肚子、產兆胎動」，這些都是網路上熱門搜尋的關鍵字。究竟哪些狀況是產兆？如何區別真假陣痛？什麼時候該去醫院待產？

三大產兆

亞東紀念醫院婦產科陳奐樺醫師表示，足月是37週，大約80%～90%的人，在懷孕38～40週會出現產兆。以下三大產兆出現順序不一定，也不是每個人都會經歷這三個產兆：

落紅

懷孕時，子宮頸口有一個黏液栓塞住，避免胎兒掉出。當子宮收縮、子宮頸慢慢打開、小血管破裂，黏液栓被擠出，這就是「帶血的黏液狀分泌物」，也就是「落紅」，是咖啡色或淡紅色分泌物，但出血量不會像月經那麼多。

「落紅」後，通常不會馬上生產。根據統計，落紅後1週內會進入生產階段。初產婦較常出現落紅現象；經產婦則較少有落紅。如果只有落紅這個產兆出現，不用立即去醫院，除非有合併破水或子宮規則收縮、或出血量大，才要去醫院。

破水

破水是指有水樣液體從下體流出，無色、無味，大多會持續滲出，一直有溼答答的感覺；如果只是流出一點點便沒了，可能是不自主漏尿或陰道分泌物；不過部分孕婦的破水是「高位破水」（破水的位置較高），流量不會太大，如果不確定，可就醫用羊水試紙去辨別。

如果懷疑有破水症狀，要立即就醫。醫師如果確認是真的破水，就會開抗生素，以免感染。至於破水後多久會生產則不一定，必須要有「子宮規則收縮」才會進入生產階段。

子宮規則收縮（規則陣痛）

有「子宮規則收縮（規則陣痛）」，才會進入產程。典型的子宮規則收縮，大多是「從子宮頂端開始，到子宮最下端，整個肚子都硬繃繃的」，不會只有「局部的緊繃」。

規則陣痛大約3～5分鐘痛一次，有些人甚至痛到無法說話與走路，有些人會合併有「便意感」或「腰痠感」。由於疼痛的感受很主觀，因人而異，有些人覺得肚子不痛，但肚子整個硬繃繃的、腰也痠痠的，那很有可能就是子宮收縮。

出現4種徵兆，盡快就醫待產 ／嬰兒與母親

什麼時候要去醫院待產？

1.破水：

一旦有破水，就要去醫院，以免有感染之虞。

2.子宮規則收縮（規則陣痛）：

生產前一定會有子宮規則收縮，只是每個人對疼痛的感受不同。有些人可能是腰痠，如果腰痠時肚子也鼓鼓硬硬的、腰不痠時肚子又軟了，就很可能是產兆。

「初產婦」如果3～5分鐘痛一次，一次陣痛大約持續30～90秒，並且持續1小時以上，即使沒有便意感，也可以去醫院做檢查；此時到醫院，多數人的子宮頸已開3公分比較不會被「退貨」，平均大約8～20小時會生產。「經產婦」由於生得比較快，一旦有規則陣痛（例如10分鐘痛一次），即可去醫院做檢查。

3.子宮收縮（不一定規則），同時合併強烈便意感：

陳奐樺醫師指出，無論初產婦或經產婦，如果出現……

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