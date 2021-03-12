0-2歲是預防過胖的黃金期！7大原則 幫寶寶建立好飲食習慣

【採訪撰文／許宜津】

寶寶不就是肉肉胖胖的才健康可愛嗎？太瘦還會被嫌棄沒有養好。其實這些觀念都過時了，研究顯示兒童期的肥胖受嬰幼兒時期影響，也與之後的青少年、成年肥胖相關，不可輕忽。

怎麼知道寶寶過胖了？

新北市立土城醫院新生兒科主治醫師莫澤儀表示，嬰幼兒過胖的定義要從多面向來看，較客觀的方式是運用體重與身長相對指數（weight-for-length）或年齡別身體質量指數（body mass index-for-age， BMI）來做評估，85百分位以上定義為過重，95百分位以上屬於肥胖。世界衛生組織（WHO）也訂出二歲以下的BMI建議值供參考，當這些指標都顯示寶寶過胖，就要多注意寶寶的飲食狀況。

過胖的四種常見原因

1.遺傳：

研究指出如果父母其中一人肥胖，寶寶就有40％的機率肥胖，如果二人都肥胖，寶寶就會有80％的機率為肥胖者。

2.媽媽孕期過重或妊娠糖尿病的影響：

媽媽在懷孕期間若體重增加過多或罹患有妊娠糖尿病，可能會造成寶寶出生體重過重，增加未來寶寶過胖的風險。

3.過去育兒觀念：

過去有些觀念認為寶寶胖胖的才是養得好，因而容易過度餵食，但小孩其實只要健康並且照著正常的生長曲線成長即可。

4.飲食習慣：

寶寶在嬰兒和幼兒時期的飲食習慣會影響孩子日後的進食行為，建議爸媽把握這個時期，做好肥胖防治，多提供孩子天然的食物，少吃加工品。

寶寶過胖的影響

莫澤儀醫師表示，寶寶過胖可能會造成孩子需要較大的肌肉力量以達成嬰兒時期的五大粗動作發展，包含翻身、坐、爬、站、走，若肌力相對不足可能會延遲寶寶達到這些重要里程碑的時間。更重要的是，研究顯示，二到六歲兒童期的肥胖可能受嬰幼兒時期肥胖的影響，而兒童期的肥胖又與青少年、成人的肥胖相關。肥胖會直接影響兒童的生長及社會心理發展，對成人而言，胖就是慢性疾病，可能會伴隨有高血壓、高血糖、心血管疾病等等，所以有人會問小時候胖長大就會胖嗎？其實從研究看來是有相關性的，因此預防寶寶過胖最好的方式就是建議從小建立起良好的飲食習慣。

莫澤儀醫師提到零到二歲是最佳時機，可以透過爸媽對於飲食的行為和態度，儘早幫助孩子建立良好的進食習慣，若等到二到六歲，因為孩子自主性更高，很會觀察、模仿、語言使用上更靈巧，懂得用什麼方式獲得食物，這時改變飲食習慣會更加困難。

改善寶寶過胖，二點要注意！ ／嬰兒與母親

改善寶寶過胖 二點要注意

一歲前是孩子體重快速發育成長的時間，需要足夠的營養，因此並不建議讓寶寶用節食挨餓的方式減重。

除了讓寶寶多運動外，飲食上也要注意以下幾點，首先是「餵食方式」，在以奶為主食的嬰兒時期，親餵的寶寶相較於喝配方奶的寶寶比較不容易過胖，可能是因為親餵是依寶寶需求餵食，寶寶喝夠了會自己停下來，但喝配方奶的寶寶，若是爸媽或長輩認為泡好的奶就應該要讓寶寶喝完，可能會有強迫、過度餵食的狀況。四個月之後進入副食品階段，要注意……

完整內容請看：【嬰兒與母親】