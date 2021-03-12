背巾、汽座、手推車怎麼挑？一次搞懂5種寶寶外出用品選購眉角

【採訪撰文／戴筠】

0～1歲的嬰兒用品多得讓人眼花撩亂。其中背巾、汽座、手推車因為關係到寶寶的安全，選購時必須格外謹慎小心。寶寶的外出用品怎麼挑、怎麼選？使用時需要注意哪些問題？我們專訪兒科醫師與嬰童用品專家，讓你快速掌握手推車、背巾、汽座、餐椅與媽媽包5種外出用品的挑選重點！

一、嬰兒手推車

●手推車款式&特色

嬰兒手推車主要分成「標準型」和「輕便型」兩種款式。標準型推車較大、較重，具有良好的緩衝及避震功能，使用時可將椅背平放減輕孩子的脊椎壓力，並可依需求調整握把方向，適合0～7個月還不會坐或睡覺時間長的寶寶。輕便型推車平均重量約4～5公斤，輕巧可折疊，有些單手即可收起，方便移動，適合已經會坐或可以自己上下車的孩子。

1歲以下嬰兒身體各部位都還在發育，一定要選擇穩定性高、包覆力佳的款式。第一次選購最好挑「車身高」、「護墊多」、「可以平躺」的車型。

Tips.有些標準型推車的座椅會結合汽座做成提籃的形式，提起即可放到車上使用。

●除了合格標章 手推車4大安全條件

合格的推車除了要有標準局CNS12940檢驗合格標章，還要符合「煞車功能正常」、「螺絲卡榫緊密」、「沒有手繩或綁帶」、「收合時不會夾傷」等安全條件。

●手推車使用方法

使用推車前須檢查座椅是否穩固、零組件是否密合、煞車是否靈活。調整好座椅、手把角度，鎖上車輪安全鎖以後，再將孩子放入車中繫好肩帶、腰帶、股帶。之後將外出用品放在置物籃，即可解開車輪安全鎖開始使用。

●手推車使用注意事項

FOR BABY

1.單人推車只能讓一個孩子坐。

2.不要讓孩子持續坐著超過1小時、平躺超過2小時，最好1、2個小時就將孩子抱起活動一下。

3.行車中要隨時留意孩子的動態，避免盤腿坐、站起或觸碰車上的機關。

FOR MAMMY

1.放在置物籃中的物品不得超過5公斤。

2.把手上不能掛太多袋子。

3.不能翹起前輪、與他人嬉鬧玩耍或競速。

4.踩煞車時須同時抓緊把手（推車在斜坡上仍有可能滑落）。

5.過馬路時須有兩個人一前一後跟著推車走，單獨一人過馬路須將孩子抱起。

寶寶外出使用背巾重點 ／嬰兒與母親

二、汽車安全座椅

●汽車安全座椅款式&特色

市面上的汽座目前有「提籃式」、「雙向式」、「成長型」3種款式；分成「後向式」、「前向式」2種安裝方式及「3點式安全帶」、「5點式安全扣」（歐規）、「ISOFIX安全裝置」3種固定方式。提籃式汽座為包覆力強的後向式座椅，1歲以下的寶寶乘坐相對比較安全。雙向式汽座結合後向與前向式座椅，使用時可依需求讓孩子面朝前或面朝後。成長型汽座為前向式座椅，主要是用汽車安全帶固定。

●選購汽座 最好讓孩子試坐

選購時須檢查汽座是否符合台灣CNS認證標章及歐規EC-R44認證、是否通過撞擊測試、是否配備防側撞的保護裝置，最好……

完整內容請看：【嬰兒與母親】