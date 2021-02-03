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親餵好？瓶餵好？兒科醫師教妳母奶正確餵法

聯合新聞網 / 嬰兒與母親
親餵好？瓶餵好？ ／嬰兒與母親
親餵好？瓶餵好？ ／嬰兒與母親

【採訪撰文／戴筠】

平平都是母奶，親餵和瓶餵有差嗎？親餵怕寶寶長牙後會咬破乳頭、在外面找不到哺乳室；瓶餵怕擠不乾淨會塞奶、發炎。親餵vs.瓶餵，到底哪一種餵法比較好？

許多媽媽想讓孩子喝母奶，卻無法決定要「親餵」還是「瓶餵」。親餵和瓶餵母乳各自有什麼優缺點呢？

母奶親餵vs.瓶餵優缺點比一比

●親餵母奶的優缺點

基隆長庚醫院小兒科主任廖穗綾表示，親餵最大的好處是讓媽媽跟寶寶透過親密接觸培養感情、使寶寶建立足夠的安全感，並且可以讓乳房隨時排空，有效預防塞奶以及乳腺炎。此外，親餵不必花錢買奶瓶、消毒鍋、擠乳器、母奶袋，也不需要花時間泡奶洗奶瓶，相對省錢方便。

不過，因為親餵無法找人代勞，即使生病不適或半夜想睡，都必須打起精神餵奶，相對會比較辛苦。如果在外面找不到哺乳室，還必須克服用哺乳巾餵奶的心理障礙。寶寶長牙後也可能會咬破乳頭。

●瓶餵母奶的優缺點

瓶餵除了要買一堆瓶瓶罐罐，花時間清洗消毒，一旦奶沒擠乾淨，還可能引發塞奶、乳腺炎等問題。但好處是可以請人幫忙餵奶，且每次餵奶都可以清楚知道寶寶喝了多少，可以定時定量。

親餵好？瓶餵好？醫：混餵才是王道！

正因為母奶親餵和瓶餵各自有優缺點，廖穗綾表示，混餵對媽媽跟寶寶都有好處。寶寶滿月後，除非一天24小時都在家照顧小孩可以全親餵，最好訓練他親餵、瓶餵同步進行，也可以預防媽媽重返職場後寶寶適應不良。瓶餵的時間可以安排在睡前，每天一次，讓寶寶慢慢養成習慣。

tips.瓶餵時間安排在睡前，是因為瓶餵可以控制奶量。睡前讓寶寶喝較多的ㄋㄟㄋㄟ，可以拉長寶寶的睡眠時間，降低夜奶的頻率。

開始上班後 如何安排親餵、擠乳時間？

上班族媽咪在確定復工日的前一～兩個禮拜，就可以開始讓寶寶建立白天瓶餵的習慣。訓練時請照顧者披上媽媽的衣服，讓寶寶聞熟悉的味道會比較容易接受。

開始上班後可以依照自己方便的時間來擠奶。廖穗綾建議，可以在出門前擠1次，上班時間擠1～2次，將每天擠奶次數維持在2～3次，根據脹奶狀況增加頻率。如果要經常外出或開會，無法在固定時間擠奶，可以在脹奶或午餐時間先把一些乳汁擠出來。若擔心擠的量不夠多會塞奶，可以固定3～4小時擠一次奶。返家後直接親餵。

親餵轉瓶餵卡關，先用湯匙、針筒餵 ／嬰兒與母親
親餵轉瓶餵卡關，先用湯匙、針筒餵 ／嬰兒與母親

親餵轉瓶餵卡關？先用湯匙、針筒餵

如果寶寶無論如何都不肯用奶瓶喝奶怎麼辦？廖穗綾建議先用湯匙、杯子、吸管或針筒取代瓶餵，再趁寶寶肚子餓時「偷渡」奶瓶。給寶寶兩個禮拜的時間適應。

瓶餵轉親餵怎麼做？最好採「生物哺育法」

寶寶一旦習慣吸奶嘴頭，之後就容易拒絕吸乳頭。要從瓶餵轉親餵，千萬不要把乳頭硬塞進寶寶的嘴巴，或推寶寶的頭湊近乳頭，這會讓寶寶更抗拒。最好用「生物哺育法」讓寶寶……

完整內容請看：【嬰兒與母親

嬰兒與母親2021年2月號 ／嬰兒與母親
嬰兒與母親2021年2月號 ／嬰兒與母親

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