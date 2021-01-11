8種走路異常警訊！孩子常跌倒、撞到東西背後原因別輕忽

【採訪撰文／戴筠】

學步期的幼兒在動作控制、協調及平衡能力尚未成熟，走路搖搖晃晃很正常。平常只要多到戶外活動，讓孩子練習在草地、泥地、石頭地等不同平面走路，跌倒的情形自然就會改善。不過，如果孩子常在平坦、無障礙或干擾的環境跌倒，或總是在相同情境跌倒（例如一站起來就會跌倒），就要有警覺，最好就醫檢查。

3歲以上跌跌撞撞 恐髖關節發育不良

台大醫院兒童發展評估及療育中心職能治療師李易臻表示，學步期的異常跌倒有可能是視力出問題、肌肉力量不足、平衡能力不佳、感覺統合異常等。如果孩子在學步期出現異常跌倒的表現，可以到小兒眼科、小兒復健科或小兒骨科就診，請醫師診斷是否要轉介兒童職能治療師或物理治療師。

而由於孩子也可能會利用跌倒尋求大人的關注，或單純因為搞笑、好玩、調皮做出跌倒的舉動，就醫前最好先觀察一段時間，排除以上狀況再帶孩子去看醫生。

如果孩子已經會走路（年紀在3歲以上）卻還是時常跌倒，有可能是長短腳、O型腿、走路內八、下肢肌力弱、踝關節韌帶鬆弛、髖關節發育不良、感覺統合異常、動作控制不佳、雙側協調差或平衡能力不佳。以下羅列8種常見因素給家長參考：

8種幼兒走路異常原因 ／嬰兒與母親

8種幼兒走路異常原因

1.視知覺異常

視知覺異常的孩子可能會因為無法拿捏與眼前物體的距離或誤判物體的大小而絆倒或踩空。

2.本體覺異常

本體覺異常的孩子無法有效掌控軀幹及手腳擺盪的位置及幅度，常會因為腳抬得不夠高、步伐不夠大、腳板離開地面的角度不對而跌倒；也會因為無法配合手扶梯移動的速度，出現無法踏上階梯的狀況。由於無法調整身體因應環境，即使面對完全一樣的情境，下次依然會摔跤。

3.前庭覺異常

前庭覺異常的孩子走路擺盪的幅度比一般人小很多，上下樓梯只能兩步一階，即使做最簡單的體操也容易頭暈不適，無法處理身體快速移動的狀態。

4.肌力／肌耐力不足

肌力不足的孩子無法調整走路的力道，跨步時常會因為「太用力」或「不夠用力」突然往前衝或軟腳。耐力不足的孩子走沒多久就容易累，常會向父母討抱。

5.動作控制不佳

動作控制不佳的孩子無法流暢邁步，走路姿勢僵硬如同機器人。

6.雙側協調差

雙側協調能力差的孩子無法交替跨步走路，走路時總是同手同腳。

7.平衡能力不佳

走路需要單腳站的能力。平衡能力不佳或兩隻腳的平衡度不同（一腳強一腳弱）會讓身體……

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