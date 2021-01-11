說到老公眼睛會笑！殷琦樂當家庭主婦的美宅女

【採訪撰文／湯佳珮】

談到殷琦，大家的印象不外乎「擁有一雙彷彿能穿透人心的勾魂電眼的性感名模」她笑說，曾經有朋友誇讚她的眼睛是「核電等級發電」，而殷琦也總是喜歡看著別人的眼睛說話，因為她覺得「人的嘴巴可能會說謊，但眼睛不會」。

外型亮麗身材火辣，其實很顧家

殷琦私底下其實很顧家、也很知性，她表示，從以前就很喜歡看書，也愛看動漫，自稱是「小肥宅」，有了家庭以後，也特別愛看烹飪類書籍。喜愛下廚的她很期待以後兒子長大上學，幫他準備可愛的便當。當被問到拿手好菜是什麼時，殷琦也充滿自信的回答：「應該沒有我不會做的菜！」原來好廚藝來自母親從小的教導：「妳要先學會做菜，以後再決定要不要做。」觀念很傳統的殷琦其實從未在交往階段替男友下廚，只有家人和好友才能吃到她煮的菜，而超愛老公的她，現在也天天烹煮愛的料理，她也笑著說：「害老公都變胖了！」

淡出演藝圈，樂當幸福的家庭主婦

殷琦表示：「以前我很用心工作，沒有留下任何遺憾；婚後安心踏入下一階段的人生歷程，我將重心轉為家庭。我覺得在哪一個階段時，就要做好那個階段自己該做的事，不要三心二意。不同的身分轉換，我也得到不同的成就感與獲得滿足。」殷琦不諱言，現在家人對她來說才是排序第一，覺得「當家庭主婦是很有成就感的事」。擁有自己的嗜好與興趣，並幫老公打理好家裡、把家庭照顧好，讓老公無後顧之憂，是她賦予現階段自己人生的定位與職責。只要家人幸福，她也會感到幸福。

殷琦樂當幸福的家庭主婦 ／嬰兒與母親

煩惱胃口太好、期待與寶寶見面

當被問到懷孕過程中有沒有不舒服的症狀，殷琦爽朗的大笑說：「胃口太好算嗎？我平常什麼都想吃，一直肚子餓！」她很幸運的幾乎都沒有孕期不適。懷孕過程大多吃得好、睡得好。目前比懷孕前增加了十幾公斤，胸圍也比從前更加豐滿。醫師叮囑她要控制體重，於是她忍痛放棄了懷孕前超愛喝的手搖飲料，也少吃油炸食物、戒掉愛吃的鹽酥雞。

現在寶寶較大了，比較能明顯感受到胎動，她覺得很可愛，也會輕輕撫摸肚皮回應。有一次產檢照超音波時，竟然看到寶寶比OK、然後比讚，讓殷琦覺得「超可愛！」不過她也笑著說：「應該沒有媽咪會覺得寶寶不可愛的吧～」

用行動去愛，互相關懷扶持

殷琦的孕期幾乎沒有不舒服，除了體質等原因，可能也來自於老公的貼心。例如她肚子大不方便剪腳趾甲，老公會幫她剪；怕她抽筋或腳痠，老公會主動幫她按摩與溫敷腳，也會幫她煲湯補充營養。殷琦認為：「不要聽男生『說什麼』，而要……

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