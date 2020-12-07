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校園霸凌從幼兒園就存在！掌握2原則教孩子保護自己

聯合新聞網 / 嬰兒與母親
校園霸凌從幼兒園就存在！掌握2原則教孩子保護自己 嬰兒與母親
校園霸凌從幼兒園就存在！掌握2原則教孩子保護自己 嬰兒與母親

【採訪撰文／戴筠】

很多人都以為校園霸凌只會出現在學齡後的孩子身上，殊不知3、4歲的幼兒也可能對同儕做出欺負攻擊的行為。除了一般常見的打人、抓人、咬人、推擠等肢體攻擊，孩子也可能搶奪、破壞或藏匿物品，甚至做出新聞事件中的侵入性行為。為何這麼小的孩子會做出如此暴力的行為呢？台灣性諮商學會理事邱似齡表示，幼兒之所以會做出欺負他人的行為，往往是因為這些原因：

小小孩欺負他人 4種可能原因

原因1.自我中心，不知道自己的行為會傷害他人

學齡前的幼兒尚未發展出成熟的社會情緒，對自己的行為是否會傷害他人沒有完整認知，也不在意他人的想法及感受，因此容易對他人造成傷害。

原因2.無法控制情緒、無法用語言表達想法

挫折容忍度低、語言能力差、容易衝動、活動量大的孩子時常會藉由攻擊行為來表達情緒及想法。

原因3.自我防衛意識過強

有些孩子的自我防衛意識太強，時常沒有經過思考和緩衝，就對他人做出攻擊行為。

原因4.仿效父母或其他家人的行為

負向的教養方式可能會讓孩子模仿學習，養成用暴力行為與他人互動的習慣。

總的來說，幼兒的攻擊行為是綜合因素下的結果，而當孩子不知道這麼做是錯的，父母、老師也沒有及時介入處理，類似行為就可能一而再、再而三的發生。

是欺負，還是霸凌？

邱似齡表示，很多家長分不清「欺負」和「霸凌」的區別，誤以為孩子推人、打人就是霸凌，這往往會讓孩子被貼上標籤。她強調：「霸凌的定義是長期、重複且蓄意的傷害行為」。當孩子清楚自己是「為了讓對方不舒服」而做這個行為，才能被定義為「霸凌」。

孩子被欺負的徵兆 嬰兒與母親
孩子被欺負的徵兆 嬰兒與母親

孩子被欺負 通常會出現這些徵兆

就臨床實務觀察，孩子之所以會長期被欺負，除了老師的疏忽，孩子不敢主動告知父母也是主要原因。邱似齡表示，很多孩子被欺負都會認為是自己的錯，怕告訴爸爸媽媽會被罵。要觀察孩子在學校是否被欺負，可以從六個徵兆來判斷：

●上學穿的衣服或學校用品常髒汙破損、壞掉、遺失不見。

●不想上學、一接近學校就哭鬧，拒絕參加原本排定的課程或活動。

●時常哭鬧、生氣或摔東西，情緒起伏大。

●食慾變差或變得暴飲暴食。

●不敢睡覺、常做惡夢、容易在半夜驚醒哭泣，睡眠品質差。

●身上出現不明原因的瘀青或傷痕。

先確認是否為偶發事件 再持續觀察

當孩子出現被欺負的徵兆，可以根據人、事、時、地、物的順序詢問事件的來龍去脈，先確認孩子的感覺，再按以下的方式來處理……

完整內容請看：【嬰兒與母親

嬰兒與母親2020年12月號 嬰兒與母親
嬰兒與母親2020年12月號 嬰兒與母親

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