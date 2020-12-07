親餵必學6口訣「送一面大貼紙」！讓妳第一次餵奶就上手

【採訪撰文／戴筠】

初乳由乳糖及免疫球蛋白組成。由於乳糖可以和唾液蛋白結合活化大腦，免疫球蛋白則可以有效強化免疫力與維護腸道健康，初乳的效益可說十分驚人！

出生做肌膚接觸 可讓哺乳更順利

華人泌乳顧問協會理事長王淑芳表示，胎盤娩出以後泌乳素激升，此時馬上讓寶寶含乳，可以讓身體分泌更多的泌乳素。寶寶一出生就會出現「找奶」的反射動作，可以讓寶寶趴在媽媽胸前做乳房爬行、找奶吃奶。如果錯過這個餵奶時機，就要按照「送、一、面、大、貼、紙」的口訣來哺乳。

哺乳必學6口訣！

【送】：將枕頭或軟墊放在背部、手臂下方或膝窩支撐，找到最舒服的姿勢，讓身體徹底放鬆。

【一】：讓寶寶的頭、頸、身體呈一直線趴在自己身上或躺在枕頭上。

【面】：讓寶寶面對乳房，嗅聞乳頭。

【大】：寶寶聞到乳頭的味道會自動把頭抬高、張大嘴巴。

【貼】：抱住寶寶的屁股和腰貼近自己，寶寶順勢抬頭含上乳頭後，要確保寶寶的下巴緊貼乳房。

【紙】：善用枕頭或哺乳枕讓寶寶的頭和屁股得到支托。

tips.「送」指的是讓身體放鬆；「紙」意味支托。

王淑芳表示，第一次哺乳採取「躺餵」或「側餵」比較容易成功。之後如果要用搖籃式哺乳，最好在肚子上放枕頭支撐，雙腳屈膝踩在小椅子上，如此有助於寶寶更靠近媽媽的身體，並讓媽媽分散雙手支托的力量。建議媽咪在哺乳時可以多利用哺乳枕、月亮枕等輔具支撐來預防媽媽手。

新手媽親餵卡關 通常有6種可能 嬰兒與母親

新手媽親餵卡關 通常有6種可能

1.錯過產後餵奶的黃金時機

寶寶出生後最想要做的事是「找媽媽」和「找奶」，此時讓寶寶接觸乳房、吸吮母乳可以讓寶寶快速熟悉喝奶流程並且養成喝奶的習慣。親餵時間延遲會增加日後哺乳的難度。

2.餵奶次數不夠頻繁

乳汁的產量取決於餵奶次數。產後大概每1、2個小時就要親餵一次，才能讓泌乳細胞建立「大量產出」的習慣。

3.晚上沒餵奶

產後一週餵夜奶有助泌乳素大量分泌。如果錯過這個時機，泌乳素以為自己「不被需要」，之後分泌的量就會越來越少。

4.太早用奶瓶導致寶寶乳頭混淆

與吸吮乳頭相比，吸吮奶嘴頭相對比較容易。當寶寶發覺用奶瓶喝奶較輕鬆，自然會選擇比較省力的方式。在寶寶還沒建立親餵習慣前，最好不要用奶瓶餵奶。若奶量不足暫時需要餵配方奶，可用湯匙或杯子盛裝讓寶寶舔食。

5.寶寶含乳姿勢不正確

寶寶含乳姿勢不正確會拉傷媽媽的乳頭、讓媽媽失去哺乳的意願。哺乳時最好將……

完整內容請看：【嬰兒與母親】

https://www.mababy.com/knowledge-detail?id=11362