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如何跟孩子分房睡？先確保2種能力 三步驟順利分房

聯合新聞網 / 嬰兒與母親
如何跟孩子分房睡？先確保2種能力，三步驟順利分房 嬰兒與母親
如何跟孩子分房睡？先確保2種能力，三步驟順利分房 嬰兒與母親

【採訪撰文／許宜津】

孩子大了，想開始分房睡，該如何開始呢？

幾歲適合分房睡？

和孩子分房睡，可以改善爸媽及孩子的睡眠品質，還能增加孩子對自己的自信、獨立感。雙和醫院職能治療師潘介玉表示，「分房睡的時間點，主要依孩子的氣質及家庭結構而定。」對於安全感不足的孩子而言，分房睡是相當剝奪安全感的訓練，不過通常建議三到六歲可以開始嘗試。

想分房睡？先做8個事前準備！

1.可以透過繪本和孩子討論。

2.觀察孩子是否對自己的能力有信心。

3.確保孩子具備部分獨立的能力，像是上廁所不用媽媽抱、可以自己蓋被子。

4.跟孩子一起規劃、採購、佈置房間，讓孩子喜歡並接受自己的房間，可放孩子喜歡的安撫物陪伴他。

5.房間以及床的安全很重要，床不要過高、過大，才能讓孩子更有安全感。

6.可以先試著分開睡午覺，讓孩子自己在房間練習。

7.分享孩子熟悉的同儕自己睡的經驗，但千萬不要有比較的口吻，相信並鼓勵孩子嘗試。

8.若孩子生病，不建議在不舒適的狀況下訓練分房睡，因為生理的不適會使孩子情緒更加脆弱。

跟孩子分房睡三步驟 嬰兒與母親
跟孩子分房睡三步驟 嬰兒與母親

跟孩子分房睡三步驟

●步驟一

在孩子房間和孩子一起做原有的睡眠儀式，陪孩子刷牙、聽故事、親親抱抱、睡覺，但不要跟孩子一起躺在床上。

●步驟二

讓孩子清醒地知道即使爸媽離開，還是能找到，增加孩子安全感。可以跟孩子說「晚安，有事情大叫我，我就在隔壁房間或是我就在外面」不要默默消失，反而會讓孩子恐懼。

●步驟三

當孩子睡到一半找你，一定要回應並詢問需求，像孩子說怕黑，就可以進房間陪他，稍微安撫「你現在很安全，有問題可以隨時找爸媽」，並鼓勵他「你剛剛有努力，你很棒自己睡」，重要的是，每次陪伴孩子的時間要慢慢減少，讓孩子能漸進式的自己睡。隔天也要鼓勵他，著重孩子改變的部分，像是「你後來有自己睡著了，很棒」，並保證爸媽會陪他。

但如果持續兩週，過程中孩子的狀況沒有變好，這表示孩子還沒準備好，建議可以稍等半年後再試試，爸媽不用太急著想馬上成功。

分房睡會使孩子沒有安全感？

潘介玉職能治療師表示，其實想要訓練孩子分房睡有兩個前提，第一是孩子要有足夠的安全感，像是有良好的家庭互動；第二是孩子要有足夠的獨立性，可以自己吃飯、穿衣，對自己的能力有信心。也就是說有足夠安全感及獨立性的孩子才適合分房睡，而不是將分房睡變成訓練孩子獨立的方式，在害怕的狀況下分房睡並不會增加獨立。

另外注意訓練的時間點很重要，不要……

完整內容請看：【嬰兒與母親】

https://www.mababy.com/knowledge-detail?id=11361

嬰兒與母親2020年12月號 嬰兒與母親
嬰兒與母親2020年12月號 嬰兒與母親

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