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搖滾小子變身！小煜 譜出人生新樂章

聯合新聞網 / 嬰兒與母親
搖滾小子變身！小煜，譜出人生新樂章 嬰兒與母親
搖滾小子變身！小煜，譜出人生新樂章 嬰兒與母親

【採訪撰文／戴筠】

很多人對小煜的印象還停留在棒棒堂時期的偶像歌手，卻不知道他其實很有創作才華；不僅發行過個人單曲、EP，還曾在Lollipop@F解散後組過樂團。堅持追夢的他近年轉往音樂劇發展，演唱功力更上一層樓。談起熱愛的音樂，他的臉上頓時充滿光彩。

啟蒙龐克重金屬 突變偶像好痛苦

「我的音樂啟蒙大概是在國三。當時偶然聽到日本搖滾團體《清春》的歌，整個熱血沸騰！後來上高中就組了自己的樂團，擔任主唱兼節奏吉他。」瘋狂迷上搖滾的他，三年高中生涯幾乎都在玩團，創作曲風以重金屬、輕龐克為主，坦言受美國殿堂級樂團《金屬製品》影響很深；「我很喜歡金屬製品快節奏和侵略性的演奏風格，所以後來創作的專輯主打歌《Fight》也是走類似的曲風。」他笑說，雖然重金屬在台灣音樂圈是非主流，但當時就想做自己喜歡的音樂。

樂團的搖滾小子，卻誤打誤撞加入偶像團體，小煜坦言他在棒棒堂男孩成團初期十分痛苦；「那時每天都忙著趕通告，完全沒時間寫歌彈吉他，覺得自己好像變成一具沒有靈魂的空殼。」失去創作舞台的他，滿懷對音樂的熱情卻無處發揮，只好利用工作空檔默默累積作品，期待有一天能在舞台上唱自己的歌。

成為舞台劇演員 找回對音樂熱情

Lollipop@F解散後，從2016年接演《寂寞瑪奇朵‬》到2019年演出《飲食男女》，音樂劇讓小煜終於能享受表演帶來的樂趣。

「我很喜歡站在劇場舞台表演的感覺，這跟唱跨年、尾牙的舞台完全不一樣。之前在台中歌劇院演出，底下兩千個座位滿滿都是人，視覺震撼無與倫比。」小煜表示，舞台劇迷人的地方在於「將演員的主體性無限放大」；觀眾的眼睛就像一束束聚光燈，讓舞台上的演員發光發熱；也因為如此，即使演音樂劇又苦又累，他還是甘之如飴。

非科班出身的舞台演員，難免會面臨許多壓力。小煜不諱言「我原本對自己的唱功很有自信，開始演音樂劇才發現完全不是這麼回事。要非常非常努力，才不會被對戲的演員壓下去。」身為音樂劇新兵的他，也曾在舞台上發生失誤，小煜將挫折、失誤化為成長的養分，期盼這份對表演、對音樂的熱情能被大家看到。

小煜升格準爸爸，培養為人父的fu 嬰兒與母親
小煜升格準爸爸，培養為人父的fu 嬰兒與母親

共築愛巢育結晶 實習奶爸吃不消

小煜笑說，今年最滿意的「作品」，就是和老婆言兒一起創作出愛的結晶。交往期間，言兒只要一有空就陪小煜探視生病的奶奶，還在小煜爺爺住院時主動輪班照顧，孝順舉動讓小煜揪感心。

短短一年就升格當準爸爸，小煜坦言還在適應中，為了培養為人父的「fu」，小煜一有機會就自告奮勇幫朋友帶小孩。但實習奶爸可不好當，他之前和朋友一家去動物園，短短兩小時就吃不消；「兩個小孩一個3歲一個5歲，一直吵著要下去玩，必須不停把他們抓回推車上坐好，回家整個累翻！」

他笑說，好兄弟阿緯一得知他要當爸爸就打趣說……

完整內容請看：【嬰兒與母親】

https://www.mababy.com/knowledge-detail?id=11360

嬰兒與母親2020年12月號 嬰兒與母親
嬰兒與母親2020年12月號 嬰兒與母親

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