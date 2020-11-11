【採訪撰文／湯佳珮】

夫妻之間有了小孩，在家務及教養責任增加的情況下，衝突、爭吵難免。但相愛相守的二個人一定要走到這一步嗎？對另一半，很多媽媽都很在意老公的這4種行為，究竟為什麼會這樣？要怎麼和老公溝通呢？與其硬著對抗，媽媽們不如善用女性天生的溝通技能，耍點小心機吧！

「平常只會陪玩，遇到問題就叫小孩去找媽媽」

這是很多媽媽覺得不公平的地方！孩子是兩個人的，為什麼爸爸只要負責跟小孩「有空時玩一下」就好？但洗澡、餵奶、換尿布等生活照護，就通通變成媽媽要處理？！

●怎麼跟老公溝通？

新光吳火獅紀念醫院精神科曾亦涵臨床心理師表示，其實爸爸陪小孩玩本身並沒有錯，研究顯示：「在孩子成長的過程中，爸爸的陪伴有助於孩子的身心健康，無論是智性活動的探索或是肢體動作的發展，孩子都會從和爸爸的互動中得到更多元的學習與經驗」。所以癥結點不在「陪玩本身」，而是在媽媽希望爸爸除了陪玩之外，還可以再負擔一些教養的職責，例如日常生活的照顧、規矩的建立等。

這時候，建議媽媽先針對爸爸的陪玩行為給予肯定，讓爸爸覺得自己的付出有被看見，然後再提出自己的需求。與其說「你們玩完了，都要我來收拾嗎？」，媽媽可以改成「我覺得小寶跟你在一起時真的好開心，但還是要讓他練習自己收玩具，這樣他才會有責任感，你陪他一起收好嗎？」

「小孩的教養不能等，爸爸卻總是扮白臉」

大部分家庭常見的情況還是媽媽包辦了大部分的工作，例如生活時間的安排、孩子什麼可以做、什麼不能做等。只是很多媽媽都會抱怨，和孩子好不容易建立起的默契或規則，爸爸一下就把它打破了！「晚一個小時睡有什麼關係嗎？」、「他不想吃青菜就不要勉強他啊！」，這種教養上的不一致孩子看在眼裡，久了也知道「爸爸那邊有漏洞可以鑽」，而爸爸可能也樂得當白臉，於是孩子就變得更難教了！

媽媽最受不了老公的4件事！該怎麼跟老公溝通？

●怎麼跟老公溝通？

此時不妨心念轉個彎，去了解爸爸扮白臉的原因，然後讓爸爸有機會「換個角度發揮」吧！例如有些爸爸可能因為陪伴孩子的時間少，出於彌補心態，才一直對孩子「放水」，此時媽媽不如技巧性的結合現實與規矩，直接對爸爸提出可行、有彈性的「替代方案」。例如「我猜你大概想多寵一下孩子，才覺得孩子晚一點睡也沒關係；但孩子的睡眠很重要，還是你幫孩子挑一本睡前故事唸給他聽，哄他睡覺，你覺得怎麼樣？」

「我工作很累，妳在家帶小孩很輕鬆吧！」

這句話實在很令人生氣！尤其當老公一回到家就坐在沙發上打電動、滑手機、看電視，完全不幫忙做家事；就算開口請他幫忙，也經常得到一句「我上班已經很累了……」的回應，有些老公甚至會覺得「老婆整天待在家，只需要照顧小孩、做做家事就好，到底有什麼困難的？」

●怎麼跟老公溝通？

老婆心裡委屈：「老公怎麼這樣不理解我的辛勞！」……

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