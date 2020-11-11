【採訪撰文／戴筠】

無論你是新手爸媽還是老鳥爸媽，對「包巾」這個名詞一定不陌生。很多人都誤以為包巾只有保暖的作用，卻不知道包巾也有促進成長發育、穩定情緒的功能。彰化基督教醫院兒童職能治療師林怡儒詳解「包巾」對嬰兒的5大好處，以及錯誤的７種使用方式！

包巾5大好處 讓寶寶安心睡、健康長！

1.調節體溫、幫助保暖

1歲以下的嬰兒調節體溫的能力尚未成熟，無法像成人快速因應外界溫度的變化。包巾可以幫助寶寶的身體調節體溫，同時達到保暖的效果。

2.提升睡眠品質

包巾可以限制身體動作的幅度，讓新生兒不至於被自己「踢腳」、「抖手」、「揮手」等反射動作嚇醒啼哭。

3.整合觸覺及本體覺刺激

當觸覺和本體覺被刺激，大腦會將這些感覺組織起來。寶寶可以透過整理這些感覺，認識並學習控制自己的身體，進而促進感官及認知發育。

4.穩定情緒、建立安全感

包巾的覆蓋，能讓寶寶產生像回到媽媽子宮的熟悉感，有助於穩定情緒、建立安全感。

5.促進肌肉骨骼成長發育

包巾會給予肌肉和關節持續而穩定的壓力，這種適度的壓力能夠刺激寶寶的肌肉骨骼成長發育。

Tips：腸絞痛的寶寶往往具有高需求、高敏感的特質。包巾調節體溫、促進睡眠、刺激觸覺及本體覺的特性可以有效改善腸絞痛的問題。

包巾包法、哄睡祕技大公開！嬰兒室護理長教你正確安撫寶寶

不同成長階段，怎麼用包巾？

●0～3個月：包裹全身

這個階段的寶寶時常會被自己的反射動作嚇到，包包巾時必須順著身體形狀將寶寶的手、腳（包含腳底）整個包裹起來，但要記得不要包太緊，尤其是腳底一定要留一個手掌的空間，讓寶寶的小腳ㄚ可以自由活動。

0～3個月包巾使用步驟

Step1.將包巾轉成菱形放在平台上，上方邊角折下來變成倒三角形。

Step2.將寶寶放在包巾上，讓包巾上方的直線與寶寶的肩膀平行。

Step3.一手固定寶寶左手，一手抓住包巾右邊邊角，往左包住寶寶的肩膀。

Step4.扶住寶寶的肩膀讓他輕輕轉身，將包巾多餘的部分順勢塞進寶寶的身體下方。

Step5.在寶寶的腳底留一個手掌的寬度，再將多餘的布往上折。

Step6.一手固定寶寶右手，一手抓住包巾左邊邊角，往右包住寶寶的肩膀。

Step7.扶住寶寶的肩膀讓他輕輕轉身，將包巾多餘的部分順勢塞進寶寶的身體下方。

Step8.最後用腰帶或彈性綁帶將包巾固定在寶寶身上，就完成啦！

附註：步驟中提到有關寶寶的部分，都是「寶寶身體朝向的方向」，提到包巾的部分，則是大人使用包巾的方向。

●4～6個月：露出手腳

4個月以後的寶寶逐漸會做出抬頭、翻身、踢腳等自主動作，白天應該讓寶寶自由活動，晚上再視需求用包巾安撫。使用時應將包巾折成長條狀放在寶寶的腋下左右包裹，讓寶寶的手腳可以露出來自由活動。

7大包巾錯誤使用方式 用錯恐致命！

錯誤1：把腳拉直再包緊→影響髖關節發育

硬把腳拉直再包緊會導致股骨和髖臼窩無法契合，影響髖關節發育，長期下來甚至有可能讓髖關節脫臼……

完整內容請看：【嬰兒與母親】

https://www.mababy.com/knowledge-detail?id=11269