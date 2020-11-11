快訊

美國海軍陸戰隊來台授課？五角大廈：「不準確」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男生宿舍士官長劉香慈 男孩教養有一套！

聯合新聞網 / 嬰兒與母親
男生宿舍士官長劉香慈，男孩教養有一套！
男生宿舍士官長劉香慈，男孩教養有一套！

【採訪撰文／許宜津】

總是被叫著士官長，劉香慈有著溫柔美麗的外表，說起話來也帶著一股堅定而讓人安心的語調。晉升為二個男孩的二寶媽，劉香慈有著什麼樣的育兒魔力，讓家中的男性們服服貼貼呢？

二寶媽的生活，像打仗分秒必爭

「有了二寶，時間更加速快轉，日子過得特別快。」劉香慈自嘲根本打仗「我吃飯都是用吞的，沒有時間細嚼慢嚥。」尤其是大寶Teddy放學後，直到睡前家裡沒有一刻是安靜的。「但其實只要超過一分鐘，他沒有聲音，我們就會非常害怕。」她會趕快確認孩子在做什麼，劉香慈細數老大的各項事蹟，像是把食物倒在地上變成黏土、亂畫她的筆記本…。

「不過所謂的乖不乖是比較級。」問起大寶與二寶的不同？劉香慈認為，老二Enzo是個情緒較穩定也好安撫的孩子，老大Teddy卻是個不知為何哭不停的孩子，吃飽會哭，肚子餓也哭，直到孩子大了，劉香慈才知道老大很需要表達，「他們情緒表達方式不一樣，想要吃東西時，老二看到飯會高興地拍桌子，老大卻是一看到食物就哭。」不過現在上幼兒園的Teddy成了貼心的孩子，劉香慈笑說，常常跟我說「媽媽妳好漂亮！是公主～」「媽媽我愛妳！」她覺得老大就像小情人，而老二是小老公，為什麼呢？劉香慈笑說，因為老二太像老公。

大寶二寶不爭寵，生理心理需求兼顧

談到大寶跟二寶的相處，劉香慈表示Teddy其實希望是妹妹，還跟幼兒園老師說他們家有妹妹。「當然現在他已經承認這個事實，還會學大人照顧弟弟。」劉香慈分享老大會想餵弟弟喝奶，或看到大人跟弟弟玩搔癢，他也有樣學樣。所以兩兄弟不會吵架？「根本吵不起來。弟弟不會反抗，現在就是一個任人宰割的年紀。」劉香慈解釋，現在二寶的情緒反應多來自生理需求，像是餓了會不開心，而大寶需要的是心理需求，像是想要爸媽抱，所以目前兩人還相安無事。

二寶媽的生活，劉香慈像打仗分秒必爭
二寶媽的生活，劉香慈像打仗分秒必爭

劉香慈進一步分析兄弟倆的衝突點，她覺得因為哥哥天性的關係，比較不會爭寵，「一開始會學弟弟吃奶嘴或突然很黏我，需要媽媽抱，但只有一下子，沒有像一、兩歲需求這麼大。」遇到這種狀況劉香慈很直覺「就是給孩子要的，會抱抱他。不過老大現在的年紀，更專注在玩具等有趣的事物上。」讓劉香慈開始擔心...「我覺得第二個衝突點會是，弟弟開始想要哥哥手上的玩具，小朋友很奇怪，永遠是別人手上的東西比較好玩。」那兄弟吵架怎麼辦？劉香慈目前覺得自己不會介入，「會讓他們自己去溝通，因為一定是公說公有理，婆說婆有理」而且她認為家庭就是小型社會，應該讓他們自己學習溝通。

帶孩子們出遊，大自然是珍貴的寶藏

劉香慈一家四口常出外踏青，她認為孩子不用過度保護「以前的小孩都是在大自然中學習長大」如果怕意外、怕蚊子叮就不出去，會失去跟大自然學習的機會，「與其看課本上的圖片，不如實地帶孩子去看。」藉此讓孩子認識各樣動植物，還有機會做生命教育，有次劉香慈看到大寶在拍螞蟻「我就制止他，跟他說，我們一起活在地球上，為什麼要去拍他，愛不是有選擇性的，不只愛狗狗，也要愛螞蟻。」帶著大小寶接觸大自然，她強調會選在風和日麗安全的狀況下外出，以安全為重，並備好藥品，不會過度冒險。

對於打包孩子的用品，時常帶孩子外出的劉香慈有自己的秘密武器……

完整內容請看：【嬰兒與母親】

https://www.mababy.com/knowledge-detail?id=11260

嬰兒與母親2020年11月號
嬰兒與母親2020年11月號

相關新聞

男生宿舍士官長劉香慈 男孩教養有一套！

最美士官長劉香慈報到！看看她與大寶Teddy、二寶Enzo，一起經歷了哪些有趣的事，更獨家分享育兒秘訣，傳授如何用溫柔堅定的方式，教養男孩！

包巾包法、哄睡祕技大公開！嬰兒室護理長教你正確安撫寶寶

當餵奶、按摩、洗溫水澡、開白噪音等各種安撫方法都試過，寶寶仍然哭不停，該怎麼辦？嬰兒室護理長公開「包巾包法圖解教學」，教你用哄睡神器「包巾」輕鬆安撫半夜哭鬧的寶寶。想讓北鼻睡得安心、頭好壯壯，這篇一定要收藏！

媽媽最受不了老公的4件事！該怎麼跟老公溝通？

先不說男人、女人因為腦部結構所以天生思考邏輯會不同，就算同為女性，也不見得容易找到跟自己想法、做法百分百相同的人。夫妻之間有了歧見，各有立場、各自堅持，該如何說出自己想的，讓對方願意聆聽、理解呢？

0～1歲嬰兒衣物怎麼買？10種類款式、特色、穿著眉角一次搞懂！

0～1歲的嬰兒用品琳瑯滿目，寶寶的衣物用品怎麼挑、怎麼選？使用時需要注意哪些問題？我們專訪兒科醫師與嬰童用品專家，讓新手爸媽快速掌握重點！

胎動知多少？教你如何測量、判斷寶寶的胎動訊息

胎動是胎兒與媽咪之間的溝通訊息，看不到的，媽咪可以透過胎動的頻率感受寶寶怎麼了。如果胎動減少了，怎麼辦？又該如何測量胎動呢？

1～3歲孩子學說話的8個實用技巧 正確引導不踩雷

許多父母教孩子說話會不斷糾正文法、發音和語速，殊不知這樣做不但無法幫助孩子發展語言，還可能會讓孩子變得討厭說話。避開4種NG做法、掌握8技巧、破解３大迷思，語言治療師教你聰明引導孩子說話！

誰要扮白臉 誰要當黑臉？爸媽態度一致 才是教養的好方法

爸媽一人當黑臉、一人當白臉，這樣才能教好孩子嗎？當孩子對黑白臉教養者有所差別態度時，誰又想當黑臉？教養不一致可能讓孩子無所適從！到底什麼樣的教養方式對孩子才是最好的呢？

13種新生兒哺育用品採購指南！新手爸媽快筆記

新生兒用品琳瑯滿目，其中又以飲食相關的哺育用品最多最複雜。我們整理了13種0～1歲baby需要的哺育用品，針對不同種類說明款式與使用方式，讓新手爸媽在寶寶出生前做好準備，不怕手忙腳亂！

為愛勇敢！白家綺樂當四寶媽

擁有百萬粉絲的本土劇女神白家綺在事業上表現亮眼，跨界主持《醫學大聯盟》、《台灣那麼旺》兩個節目皆廣受好評；在家庭生活也是幸福滿分，不僅有15歲的葦葦與13歲的霓霓兩個女兒，前年嫁給備受期待的戲劇新秀吳東諺，去年兩人愛的結晶小肚臍立刻來報到；今年父親節，再度宣布喜訊：「恭喜我即將成為四寶媽」。為什麼白家綺有勇氣想再懷第四胎？一起來看看！

8個寶貝上幼兒園的必問QA 幫爸媽解惑不頭痛！

除了面對新生兒，新手爸媽的另一階段關卡，就是送寶貝上幼兒園了。幾歲上學比較好？孩子有分離焦慮，怎麼辦？別人都不跟孩子一起玩，該如何引導？

馬志翔鐵漢柔情 願用一輩子的行動證明「我愛妳」

聽到馬志翔的名字，你想到的是《大醫院小醫師》耿直的凌志傑、《孽子》充滿野性的阿鳳，還是感人熱淚的《十歲笛娜的願望》、令人熱血沸騰的《KANO》？從金鐘獎演員到票房破億的新星導演，這次馬志翔分享的是準爸爸的心路歷程，以及對婚姻生活的體會。

0～3歲啟蒙兒歌這樣選！用快樂說唱幫助孩子語言發展

當孩子開始牙牙學語，你準備怎麼教他說話呢？要幫助孩子發展語言，除了唸故事書，讓孩子多聽兒歌、童謠也是很好的方法喔！兒歌不但可以增進孩子的字彙及表達能力，也可以提升孩子對文字的敏感度。

熱門新聞

男生宿舍士官長劉香慈 男孩教養有一套！

媽媽最受不了老公的4件事！該怎麼跟老公溝通？

0～1歲嬰兒衣物怎麼買？10種類款式、特色、穿著眉角一次搞懂！

包巾包法、哄睡祕技大公開！嬰兒室護理長教你正確安撫寶寶

胎動知多少？教你如何測量、判斷寶寶的胎動訊息

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。