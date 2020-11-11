男生宿舍士官長劉香慈，男孩教養有一套！

【採訪撰文／許宜津】

總是被叫著士官長，劉香慈有著溫柔美麗的外表，說起話來也帶著一股堅定而讓人安心的語調。晉升為二個男孩的二寶媽，劉香慈有著什麼樣的育兒魔力，讓家中的男性們服服貼貼呢？

二寶媽的生活，像打仗分秒必爭

「有了二寶，時間更加速快轉，日子過得特別快。」劉香慈自嘲根本打仗「我吃飯都是用吞的，沒有時間細嚼慢嚥。」尤其是大寶Teddy放學後，直到睡前家裡沒有一刻是安靜的。「但其實只要超過一分鐘，他沒有聲音，我們就會非常害怕。」她會趕快確認孩子在做什麼，劉香慈細數老大的各項事蹟，像是把食物倒在地上變成黏土、亂畫她的筆記本…。

「不過所謂的乖不乖是比較級。」問起大寶與二寶的不同？劉香慈認為，老二Enzo是個情緒較穩定也好安撫的孩子，老大Teddy卻是個不知為何哭不停的孩子，吃飽會哭，肚子餓也哭，直到孩子大了，劉香慈才知道老大很需要表達，「他們情緒表達方式不一樣，想要吃東西時，老二看到飯會高興地拍桌子，老大卻是一看到食物就哭。」不過現在上幼兒園的Teddy成了貼心的孩子，劉香慈笑說，常常跟我說「媽媽妳好漂亮！是公主～」「媽媽我愛妳！」她覺得老大就像小情人，而老二是小老公，為什麼呢？劉香慈笑說，因為老二太像老公。

大寶二寶不爭寵，生理心理需求兼顧

談到大寶跟二寶的相處，劉香慈表示Teddy其實希望是妹妹，還跟幼兒園老師說他們家有妹妹。「當然現在他已經承認這個事實，還會學大人照顧弟弟。」劉香慈分享老大會想餵弟弟喝奶，或看到大人跟弟弟玩搔癢，他也有樣學樣。所以兩兄弟不會吵架？「根本吵不起來。弟弟不會反抗，現在就是一個任人宰割的年紀。」劉香慈解釋，現在二寶的情緒反應多來自生理需求，像是餓了會不開心，而大寶需要的是心理需求，像是想要爸媽抱，所以目前兩人還相安無事。

二寶媽的生活，劉香慈像打仗分秒必爭

劉香慈進一步分析兄弟倆的衝突點，她覺得因為哥哥天性的關係，比較不會爭寵，「一開始會學弟弟吃奶嘴或突然很黏我，需要媽媽抱，但只有一下子，沒有像一、兩歲需求這麼大。」遇到這種狀況劉香慈很直覺「就是給孩子要的，會抱抱他。不過老大現在的年紀，更專注在玩具等有趣的事物上。」讓劉香慈開始擔心...「我覺得第二個衝突點會是，弟弟開始想要哥哥手上的玩具，小朋友很奇怪，永遠是別人手上的東西比較好玩。」那兄弟吵架怎麼辦？劉香慈目前覺得自己不會介入，「會讓他們自己去溝通，因為一定是公說公有理，婆說婆有理」而且她認為家庭就是小型社會，應該讓他們自己學習溝通。

帶孩子們出遊，大自然是珍貴的寶藏

劉香慈一家四口常出外踏青，她認為孩子不用過度保護「以前的小孩都是在大自然中學習長大」如果怕意外、怕蚊子叮就不出去，會失去跟大自然學習的機會，「與其看課本上的圖片，不如實地帶孩子去看。」藉此讓孩子認識各樣動植物，還有機會做生命教育，有次劉香慈看到大寶在拍螞蟻「我就制止他，跟他說，我們一起活在地球上，為什麼要去拍他，愛不是有選擇性的，不只愛狗狗，也要愛螞蟻。」帶著大小寶接觸大自然，她強調會選在風和日麗安全的狀況下外出，以安全為重，並備好藥品，不會過度冒險。

對於打包孩子的用品，時常帶孩子外出的劉香慈有自己的秘密武器……

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