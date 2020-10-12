快訊

正義魔人？當「政治正確」成為遁詞 弱勢更難被討論

央視指卓榮泰前助理涉台諜 民進黨回應了

誰要扮白臉 誰要當黑臉？爸媽態度一致 才是教養的好方法

聯合新聞網 / 嬰兒與母親

【編訪撰文／戴筠】

臺安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典提到，黑臉白臉這樣的模式，通常是用於警察在辦案時，一位用威嚇法，另一位說好聽話，希望嫌疑罪犯吐實就範，或是用於公司治理勞工；但一、兩歲的孩子不是罪犯也不是勞工，我們應該是教養孩子，而不是教訓孩子。

教養分黑白臉，易造成孩子三種不一致

許正典醫師比喻，黑臉就像是煞車，白臉就像是油門，兩者不可能同時踩。

如果爸媽教養態度不一致，對孩子可能會造成三種狀況：

1.孩子接收的教養資訊不一致

爸爸說不可以，媽媽卻說可以，這樣教養的差異，可能造成孩子為爸媽貼標籤，覺得說可以的是好媽媽，不可以的是壞爸爸，容易造成親子關係疏離。

2.行為表現不一致

當孩子知道找媽媽會被允許，就不會去找爸爸，孩子在面對爸爸媽媽的表現就會不同，可能使孩子過度依賴媽媽，造成跟爸爸的關係產生改變而疏離。

3.對待他人方式不一致

孩子無法學習良好交友方式，覺得意見與他相同的是好同學，不聽他的話或是意見不同的是壞同學，造成他對兩者態度不一，會使孩子喪失建立真正友誼的方式。

教養最忌諱多頭馬車

夫妻兩人來自不同的家庭，成長背景也不相同，因此價值觀有差異、有歧見是很正常的狀況，但建議在孩子面前應該要保持一致，也不要在孩子面前爭吵，可以私下討論出一致的方式。且不一致的教養，也可能變成孩子的壓力，孩子遇到事情，會焦慮不知道該找誰。

爸媽應該以孩子為主體，把重點放在想要孩子學習什麼。另外在教養過程中，最忌諱兩人互相扯後腿，影響夫妻間的關係。

因此親子間平時相處可以注意以下兩點：

1.夫妻雙方要懂得分配工作，以防一方存在感薄弱，另一方卻變成偽單親，只剩一人擔負教養及養育孩子的責任。

2.建立情緒紓解的管道，親子間可以從事家庭活動，像是運動或是一起做家務。

讓孩子懂得延遲享樂

孩子最容易哭鬧的原因就是「需求無法立即滿足」，而好的教養應該「讓孩子懂得延遲享樂」，從腦部的角度理解需求延遲的過程，就是把做決定從掌管情緒的杏仁核，轉變成掌管理性的前額葉，可以幫助孩子日後面對挫折的耐受性會比較強。

孩子會怕才會乖？恐失去學習人際相處機會

打罵教養只是方便滅火，迅速解決表面哭鬧問題，而不是為了讓孩子學習成長。許正典醫師表示，教養孩子並不會一步到位，過程經驗學習很重要，當孩子面對挫折，爸媽要有耐心的陪伴孩子一步步成長。

如果為了快速達到目的而打罵孩子，可能使孩子對外使用暴力，打罵不如他意的同學，或是完全不敢反抗意見，在外對於同學的任何要求只會順從；孩子對外的應對方式都是從家庭關係中學來，因此爸媽的教養方式會相當程度的影響孩子的身心發展。

有時孩子會吵，只是因為他們還小，各個方面還不成熟，只想著需求要馬上滿足，建議當孩子吵鬧時，先讓他表達需求，了解孩子後再思考該如何應對，在過程中讓孩子學會好的應對方式，以面對未來複雜的人際關係。

「愛的教養」與「管教」如何並行？

兩者目的都是為了幫助孩子建立好的觀念。因此教養應該「為孩子建立規矩」，學習「知道什麼場合說什麼話」。因此事前預防更是重要，可以事先約定，如果孩子吵著買玩具，就提醒他有買玩具的限制，這個月買了，下個月就沒了。當孩子發現需求不會立刻被滿足就會遇到挫折，但這也是孩子需要學習的。教養會有必要的殘忍，爸媽需要有耐心及韌性，如果堅持和孩子用語言溝通，就不應該因為孩子在地上哭鬧而答應他任何事。

孩子哭鬧三大情況教養應對

孩子吃飯要邊玩玩具？

不建議讓孩子邊吃邊玩，要讓孩子懂得一心一意，不能隨心所欲，除了爸媽要有一致的規範外，也要以身作則。

孩子哭不停怎麼辦？

許正典醫師提醒，爸媽的第一反應要一致，要先了解孩子的需求，而不是什麼都不管就先抱，會造成孩子日後覺得「只要我想要，一定馬上要有」。

當孩子吵著買玩具，不聽話怎麼辦？

降低接觸，不要帶孩子經過玩具店；或可以用限制的方式，告訴他要回家盤點玩具，需要才能買。當孩子開始用肢體或退化的方式表達自己想買玩具，像是在地上耍賴，哭鬧等，建議爸媽要讓孩子用言語表達，不要任意滿足孩子的需求。要讓孩子知道耍賴或不負責任的行為是不會有好的結果，學習好行為才會有好報酬。

*完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2020年10月號。

相關新聞

1～3歲孩子學說話的8個實用技巧 正確引導不踩雷

許多父母教孩子說話會不斷糾正文法、發音和語速，殊不知這樣做不但無法幫助孩子發展語言，還可能會讓孩子變得討厭說話。避開4種NG做法、掌握8技巧、破解３大迷思，語言治療師教你聰明引導孩子說話！

誰要扮白臉 誰要當黑臉？爸媽態度一致 才是教養的好方法

爸媽一人當黑臉、一人當白臉，這樣才能教好孩子嗎？當孩子對黑白臉教養者有所差別態度時，誰又想當黑臉？教養不一致可能讓孩子無所適從！到底什麼樣的教養方式對孩子才是最好的呢？

13種新生兒哺育用品採購指南！新手爸媽快筆記

新生兒用品琳瑯滿目，其中又以飲食相關的哺育用品最多最複雜。我們整理了13種0～1歲baby需要的哺育用品，針對不同種類說明款式與使用方式，讓新手爸媽在寶寶出生前做好準備，不怕手忙腳亂！

為愛勇敢！白家綺樂當四寶媽

擁有百萬粉絲的本土劇女神白家綺在事業上表現亮眼，跨界主持《醫學大聯盟》、《台灣那麼旺》兩個節目皆廣受好評；在家庭生活也是幸福滿分，不僅有15歲的葦葦與13歲的霓霓兩個女兒，前年嫁給備受期待的戲劇新秀吳東諺，去年兩人愛的結晶小肚臍立刻來報到；今年父親節，再度宣布喜訊：「恭喜我即將成為四寶媽」。為什麼白家綺有勇氣想再懷第四胎？一起來看看！

8個寶貝上幼兒園的必問QA 幫爸媽解惑不頭痛！

除了面對新生兒，新手爸媽的另一階段關卡，就是送寶貝上幼兒園了。幾歲上學比較好？孩子有分離焦慮，怎麼辦？別人都不跟孩子一起玩，該如何引導？

馬志翔鐵漢柔情 願用一輩子的行動證明「我愛妳」

聽到馬志翔的名字，你想到的是《大醫院小醫師》耿直的凌志傑、《孽子》充滿野性的阿鳳，還是感人熱淚的《十歲笛娜的願望》、令人熱血沸騰的《KANO》？從金鐘獎演員到票房破億的新星導演，這次馬志翔分享的是準爸爸的心路歷程，以及對婚姻生活的體會。

0～3歲啟蒙兒歌這樣選！用快樂說唱幫助孩子語言發展

當孩子開始牙牙學語，你準備怎麼教他說話呢？要幫助孩子發展語言，除了唸故事書，讓孩子多聽兒歌、童謠也是很好的方法喔！兒歌不但可以增進孩子的字彙及表達能力，也可以提升孩子對文字的敏感度。

為什麼寶寶一直哭？醫師教你從這些判斷找原因

「嬰兒哭鬧、嬰兒哭聲、嬰兒哭不停、嬰兒哭太久、嬰兒哭多久、嬰兒哭到聲音沙啞」這些都是網路上熱門搜尋的關鍵字，足見「嬰兒哭鬧」是許多爸媽感到頭痛的問題。嬰兒究竟是為什麼而哭？一起來看看。

「冷處理」比講道理有效！4招面對愛生氣的小霸王

許多孩子2歲以後變成小霸王，只要一不順心就大哭大鬧，無論用什麼方式勸導都沒用。為何小小孩會出現這種情緒暴衝的現象？爸爸媽媽應該怎麼教比較好？

太輕忽會後悔！流產後如何養身？

80%以上的自然流產發生在懷孕12週以前，因為12週內還不太穩定，自然流產機率高。造成流產的常見原因有哪些？不幸流產後，又該如何調理、照顧身體呢？

寶貝上幼兒園前 先評估2點做5種準備 遠離「分離焦慮」！

每逢新生入學，幼兒園教室外總可以聽到此起彼落的哭鬧聲，讓爸爸媽媽身心俱疲。到底幾歲讓孩子上幼兒園比較好？上學前又要做哪些準備呢？

要不要「瘦孕」？孕期體重控制這樣做才對！

懷孕為什麼要控制體重？孕期體重過重或過輕，除了會影響母胎的健康，對胎兒也會產生影響，該怎麼做才正確？一起來看看醫師怎麼說！

熱門新聞

誰要扮白臉 誰要當黑臉？爸媽態度一致 才是教養的好方法

1～3歲孩子學說話的8個實用技巧 正確引導不踩雷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。