8個寶貝上幼兒園的必問QA 幫爸媽解惑不頭痛！

【編訪撰文／湯佳珮】

寶貝上幼兒園，對家長或孩子來說都是一大挑戰。大到生活作息的改變，小到內心世界的擔憂，如何面對呢？以下統整了８個新生父母的必問QA，讓心理師一一為您解惑！

幾歲上幼兒園比較好？

中國醫藥大學兒童醫院親子諮詢中心湯佳樺臨床心理師表示，一般來說，2歲可唸幼幼班，3歲可唸小班，4歲唸中班，5歲唸大班。至於「幾歲上幼兒園」其實沒有一定正確的答案，而是依據家庭需求與孩子個人狀況而定。家長可以先思考「送孩子上幼兒園的目的是什麼」，另外，

公立、私立、混齡、發展中心等，在教學設計上都會有所差異，家長可和學校老師詢問與討論，以評估什麼樣的學習情境會是適合孩子的。

去幼兒園前，如何對孩子做心理建設？

*增加正向探索經驗：

增加孩子與家長分離、獨自嘗試探索的時間，例如：帶孩子參加親子活動，孩子可能會需要暫時與家長分開嘗試新事物。

*增加正向經驗連結：

可陪伴孩子準備入學物品，一起想像幼兒園內是否有孩子有興趣的事物，亦可透過相關繪本引導，例如《彩色怪獸上學去》、《媽媽，今天是我第一天上幼兒園耶！》等。

*陪伴孩子建立作息：

可先從孩子簡單的生活自理能力著手準備，例如開始練習在餐桌上吃飯、可自行上廁所，或將自身物品收拾好。

*家中生活經驗刺激：

即使將孩子送到幼兒園，在家中仍要提供孩子生活經驗的刺激。如果懷疑孩子的發展較慢，建議至醫院的兒童發展聯合評估中心、兒童心智科等，作進一步的評估。

如何面對孩子的分離焦慮？

主要照顧者會被孩子視為一個「安全的堡壘」，當「安全的堡壘」在的時候，孩子較能自在地探索和嘗試。適應分離焦慮的時間會因為孩子的年齡而異，通常會以一個月作為觀察。

如果家長無法入班陪孩子：

1.先同理孩子的情緒，讓孩子了解分開會感到緊張與焦慮是很正常的事情。

2.對於需要較長時間適應環境的孩子，可嘗試讓孩子帶著自己熟悉的玩具。

3.可安排孩子早一點進入教室裡先適應環境。「早一點先到教室玩玩具」，會比「較晚到，看到已有一群陌生的孩子在教室裡」較能令孩子感到安心。

4.建議家長不要將孩子交給老師後即轉身離開，必須明確跟孩子說再見、或是什麼時間點會來接，讓孩子能夠有心理準備，家長也可嘗試提早到學校接回孩子。

如果家長可以入班陪伴孩子：

家長先在教室後方或教室外觀看，再逐步拉開與孩子之間的距離。在孩子放學時，可討論今天在幼兒園內有什麼有趣的事情，從正向經驗著手。

別人都不跟孩子一起玩，怎麼辦？

先觀察孩子的能力。如果孩子本身的發展能力、遊戲內容較為侷限，有可能需要進一步請專家評估；也可以讓孩子先玩目前能力可以玩的。

如果孩子本身的能力沒問題，家長可以讓孩子從自身較擅長玩的玩具，建立和同儕的互動，等孩子比較自在時，再協助建立橋梁，例如跟孩子說：「你陪媽媽去問他，我們可不可以和他玩，好不好？」。先不將焦點擺放在孩子身上，讓孩子可以先自在地和同儕做同一件事，再慢慢增加雙方的互動性。

如果孩子被欺負，怎麼辦？

建議家長可從兩個層面作思考，一個是孩子目前是否有合適策略得以「處理人際衝突」，一個是孩子是否有合適方式得以「表達自身狀態或情緒」：

*孩子是否知道如何求助以及辨識什麼是「欺負」？有些孩子碰到困難就會停住或不知如何是好。或許家長可和老師討論：「如果當孩子走向老師看著老師的時候，是否就可以算一個尋求協助的策略。」

*相反的，有些孩子生氣時，很快就會出現肢體動作試圖表達生氣，有些家長或老師很快就會制止，但其實我們都不知道孩子怎麼了，當孩子的情緒起伏還很大時給予建議，孩子其實是不太能夠聽進去的，而且家長跟老師有時候並未看到事件的經過，其實不太適合當下就擔任裁判的角色去判斷誰對誰錯。

*家長和老師可以先同理說出孩子當下的情緒表現，例如：「媽媽知道你現在很生氣，因為某某弄傷你了」，再讓孩子調節自己的情緒或轉移注意力，告訴孩子行為的不適切，並告訴他可以怎麼做。如果已經5、6歲，則可引導孩子去說出事情發生的經過，像是：「在玩什麼？」「後來呢？」再告訴孩子下次可以怎麼解決。如果家長很快就做裁判，評斷孩子行為的不適切，可能會讓我們錯過可以去了解行為的成因。

孩子在家裡話很多，為什麼在幼兒園不講話？

有些小孩在家裡很活潑、也很愛講話，到了幼兒園卻都不說話，也都不和其他小朋友玩，如果進入幼兒園超過1個多月情形仍沒改善，建議至兒童心智科門診，先釐清孩子是否有「選擇性緘默症」的傾向或可能，需要專業人士的協助與引導。

孩子上幼兒園，如何培養良好的作息？

*家長可於家中陪伴孩子一起建立「生活作息表」，透過貼圖卡設定，讓孩子去建構自己對於一天生活的安排。

*家長可陪伴孩子建立「睡前儀式」，例如：讀繪本、童書、唱晚安曲等，入睡前不要使用感光刺激較強烈的電子物品，可能會延後入睡的時間。

*可以讓孩子對起床建立正向連結，例如設想今天去學校會有什麼好玩的事，用那個事物做為誘因；也要考量孩子起不來，是否因孩子睡眠時間不夠。

如果孩子對幼兒園適應不良，怎麼辦？

如果孩子適應不良、老師告知學習跟不上進度、或是家長發現孩子的語言與動作能力較慢，都可詢問醫師是否需要早療介入。

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2020年10月號。