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為愛勇敢！白家綺樂當四寶媽

聯合新聞網 / 嬰兒與母親

【編訪撰文／湯佳珮】

許多人可能都猜白家綺這胎是「意外中獎」，其實是白家綺與吳東諺每天向上帝禱告，才得來的珍貴禮物！

想為小肚臍添個伴，按表操課半年

「小肚臍與姊姊們有很大的年齡差距，看他自己一個人玩好孤單，我就與東諺討論再生一個孩子陪伴小肚臍，雖然心裡有點掙扎，但為了小肚臍，還是決定鼓起勇氣再生一胎！」一開始白家綺與吳東諺「按表操課」始終沒結果，失望之餘，其實也暗自鬆了一口氣，畢竟懷孕實在太辛苦了！白家綺懷每一胎，都孕吐得很不舒服，這也是吳東諺最心疼的地方。總算備孕半年後有好消息。白家綺笑著說：「本來想說如果試到9月還沒動靜就放棄，結果8月就發現懷孕了！」

增產報國拼四胎！兒子反應超奇妙

得知自己懷孕後，白家綺跟親友宣布了喜訊，「家人的第一個反應，大多是驚嚇大於驚喜，覺得我很勇敢，也為我感到開心。這年頭生四胎的人不多了！政府應該要頒一個『增產報國』的獎牌給我。」不過白家綺沒有特別跟小肚臍說這件事，奇怪的是，平時都很黏媽媽的小肚臍開始不理她，他會親爸爸、親姊姊、親阿嬤，唯獨媽媽，甚至把媽媽推開，似乎冥冥之中感覺到「有人要來跟我分享媽媽的愛了」。直到有一天，白家綺因孕吐不適而在沙發上默默流淚，小肚臍走過來拍拍她、親親她，那天以後，小肚臍又開始一如往常地跟媽媽親密互動了，讓白家綺覺得小肚臍的反應超奇妙，直呼「小肚臍是小暖男！」

孕吐像宿醉超無力，幸好有神隊長幫忙

目前懷孕3個多月的白家綺，孕吐得很嚴重， 24小時乾嘔不止、甚至只要提到「吃」這個字就會想吐，也會頭暈、胸口像壓了塊大石頭般，目前主要是靠針灸來減緩孕吐不適感。所幸吳東諺已晉升為「神隊長」，一肩扛起育兒大小事與所有家事，早上6點多起床送女兒去上學，然後一整天忙著照顧小肚臍、做家事、工作，也要照顧身體不適的白家綺，晚上還要幫女兒簽聯絡簿、看功課，忙到12點才睡。也幸好白家綺的媽媽也會幫忙，讓吳東諺才能勉強「分身有術」。

一起禱告與肌膚之親，為夫妻感情加溫

感情很好的白家綺與吳東諺，會在睡前一起禱告，回想這一天發生值得感恩的事，也期盼明天一切順利。白家綺認為，一起禱告其實是促進夫妻感情很好的方式，藉由禱告說出感謝彼此的話、表達對彼此的關心；此外，夫妻之間的肢體接觸與肌膚之親也是促進情感交流的方式，睡前白家綺都會摸摸吳東諺的肩膀與手臂、牽牽手；吳東諺則是早上睡醒時會親吻她的臉頰，讓她倍感幸福。

與青春期的孩子這樣相處

白家綺的兩個女兒都正值青春期，母女們的感情很好，白家綺認為祕訣是多傾聽與溝通。她和女兒相處時就像姊妹般，她會將自己在那個年紀時的經驗跟她們分享，也自許當一個開明的媽媽，所以女兒很願意跟她聊天，她認為「如果讓孩子覺得講出來可能會被罵，孩子就不會講了。」即使再忙，她每天都會撥出一點時間與女兒聊天、專心聽女兒說話，就算只有10分鐘也好，如果因為忙而敷衍孩子，否則久而久之，孩子就不會想跟父母分享心事了。

小孩調皮搗蛋時，她這樣看

至於快進入「人生第一個叛逆期」的小肚臍，白家綺說，小肚臍很挑食，不愛吃的就丟地上，當開始不吃飯或玩食物時，她就會將飯收走，但她也笑說「有一種餓，叫作阿嬤覺得餓」阿嬤24小時都在餵食，，所以也不怕小肚臍吃不飽。小肚臍也很愛尖叫，就像「水燒開的水壺」般，有時甚至可以叫上一整天，這時候就有賴老公帶他去公園放電，小肚臍才會停止尖叫。

白家綺安慰自己，「小孩調皮可能比較聰明、而且調皮還是很可愛」，像這樣正向思考，自己也就不會很抓狂了。在小孩成長的過程中，父母扮演孩子的引導者與陪伴者等重要角色，父母參與孩子的成長歷程，看著孩子日漸成長，是一件很有成就感的事。她覺得，「孩子是來『擴張父母』的禮物，因為對孩子不求回報的愛，會讓父母發現，其實你可以成為一個更有愛的人、更不求回報的人。在照顧孩子時的過程會有挫折，但請別忘了在其中肯定自己的努力。」

當媽以後，得到更多

人生好比是一個圓圈，從出生開始逐漸成長、歷經叛逆期與青春期，這一路上都有父母的陪伴與照顧，當自己成為父母後，父母也老了，就換成自己照顧年邁的雙親。白家綺認為，「孩子可以協助父母成長」，在照顧孩子的過程中，父母得到的更多，「小時候我覺得我媽的脾氣不好，但等到自己當媽以後，就可以理解媽媽這個角色有多辛苦，媽媽已經是盡全力在照顧我們，現在的我很感恩，也常跟我媽道謝。」

現在的白家綺，非常幸福，她笑著說她和母親都生了4個小孩，家人對她來說是打拼最重要的動力，她很嚮往大家族相聚熱鬧的氛圍。對於成為四寶媽這件事，她準備好了！

完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2020年10月號。

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