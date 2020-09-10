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太輕忽會後悔！流產後如何養身？

聯合新聞網 / 嬰兒與母親

【採訪撰文／湯佳珮】

臺北醫學大學附設醫院傳統醫學科楊佩鈺醫師表示，中醫對於流產要比一般自然順產更重視，因為流產有如強行採摘未熟的果實，容易造成母親子宮器官受損與心理打擊，所以流產反而比足月生產更需要休養生息。因此，「不要小看流產，如果過於輕忽，容易傷身。」

流產的可能原因

免疫異常

母體產生自體免疫抗體，排斥精液、受精卵或胚胎，導致難以受孕，或懷孕過程中容易出現血栓，影響胚胎發育，進而引發流產。

精子、卵子或胚胎染色體基因異常

精卵製造或受精後的基因複製分化時發生異常，隨父母之年齡增長，可能會增加發生的機率。在內生殖器及功能性的部分，中醫主要歸類在「腎」，例如女性的卵巢功能低下、卵子品質不佳，男性的精蟲數不足或活動力低下等異常。

壓力大

壓力對女性的內分泌機能影響很大，導致月經紊亂、情緒不良都會增加不孕與流產的機率。

內分泌異常

當胚胎沒有足夠黃體素保護時，容易被母體的免疫系統當成外來物排斥，影響著床成功率。建議懷孕前就要先針對荷爾蒙失調治療。尤其是多囊性卵巢症候群，容易有多重內分泌異常的問題，建議多運動、少吃冰冷食物與甜食，控制體重在正常範圍內。

感染

感染細菌或病毒，或長期子宮發炎、骨盆腔發炎，也容易引發流產。

飲食或生活習慣

抽菸、酗酒都會增加流產的機率。葉酸不足時，可能會使胎兒神經管發育有缺陷，繼而可能會流產。

流產後必須休息？

流產後，如果不妥善休息，有可能會讓器官恢復較差，使得身體無法恢復懷孕前的狀態。

自然流產

自然流產大多是胚胎本身有異常，或母體有狀況。流產時的週數愈小，對母體愈無傷害，所以倘若懷孕6週以下流產，通常只要休養3、4日即可；倘若懷孕6週到12週流產，建議至少休養2週；12週至20週流產：建議坐小月3週左右，期間勿過度勞累、運動，需飲食均衡、多休息。若20週以上流產或早產，則比照坐月子。

人工流產

人工流產中的藥物流產，對母體的傷害相對手術來說較少，但仍須用超音波確認胚胎有流乾淨，以免造成母體傷害；流產手術的處理對子宮內膜多少會有傷害，因此週數較小時，建議優先考慮藥物流產。

流產手術後，依情況婦產科醫師會給予子宮收縮劑。因此還有出血時，不建議自行服用藥膳補品，例如麻油雞、人參、黃耆、當歸等，有可能會影響子宮收縮，延長出血時間。

流產後，如何養身？

建議可適量攝取富含蛋白質的食物，因為組織器官修復需要蛋白質。纖維素、五穀雜糧類等也都要攝取；素食者建議可多吃堅果類、蛋、奶類，堅果類富含不飽和脂肪酸、維生素、礦物質，黃豆、奶、蛋類有很多蛋白質。中醫認為，種子類食物有助於孕育生命。

基本上均衡即可。食補的部分建議等出血乾淨後再開始，倘若使用中藥材進補，建議由中醫師配合個人體質，開立合適的調理方藥。

流產後，如何用中藥調理？

一般在出血未淨時，中醫師大多會用活血袪瘀的藥物（例如生化湯）來幫助內膜排除乾淨。不過因為婦產科醫師大多會給子宮收縮劑，因此不是全部的病患都需要喝生化湯，最好不要自行服用。

出血乾淨後的調理，則比照正常產後坐月子，在脾胃功能狀況良好情況下，會給予補益氣血的藥膳，例如黃耆、人參、當歸等，但應依照個人體質使用。

流產後生活上要注意哪些事？

跟坐月子一樣，因為懷孕時的荷爾蒙會讓身體的關節較為鬆動，剛流產後，荷爾蒙還未完全代謝掉，倘若此時的姿勢不良或搬重物，容易導致身體骨架結構被拉歪。

流產後，要擦乾薑水預防風寒？

沒有一定要擦乾薑水，但仍需多保暖，尤其懷孕週數越大的流產，因為氣血相對受損較多、比較虛弱，會比較容易受到風寒。

可以吃含米酒、麻油的食物嗎？

還在出血時不建議食用酒類、麻油食品。出血乾淨後，少量酒類則不影響。

流產後多久可以再運動？

流產週數20週以下，建議在沒出血以後，大約第3週再開始運動，20週以上早產者則至少要休息6週。一開始的腹部、核心運動要稍微少一些，避免不必要的疼痛。

流產後，建議多久再懷下一胎？

楊佩鈺醫師表示，坐月子的時間結束後即可再有性行為。一般建議過了2次規律的月經後，就可以開始再準備懷孕。

精彩完整內容請參考【嬰兒與母親9月號】雜誌

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