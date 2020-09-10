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「冷處理」比講道理有效！4招面對愛生氣的小霸王

聯合新聞網 / 嬰兒與母親

【採訪撰文／戴筠】

為何有些孩子無法用溫和的方式表達需求，動不動就情緒失控？兒童發展專家張旭鎧指出，容易生氣的孩子通常有以下幾種特徵：

「情緒小暴龍」3大特徵

壓力承受度低

這種情況較常發生在獨生子女身上，因為習慣對大人下指令，一旦被糾正就會開始鬧情緒。

挫折容忍度低

挫折容忍度低的孩子往往會將大人的指導視為「指責」，覺得自己被否定，產生憤怒的情緒。

表達能力未成熟

3歲以下的孩子無法用言語溝通或表達情緒，只能用大哭大鬧、摔東西、撞頭等肢體動作來表達需求、宣洩情緒。

對付小霸王，這些做法可不可行？

做法1.冷處理─孩子怎麼哭、怎麼鬧都不理他

「冷」不代表置之不理，孩子有情緒還是要安撫。可以用和緩的語氣對孩子說：「爸拔／馬麻在旁邊陪你，等你不鬧了再來說。」充分的陪伴與支持有助孩子恢復冷靜。

張老師小提醒：有些父母會對孩子說：「看你可以哭多久」，這句話帶有強烈的攻擊性和貶意，只會造成孩子的壓力。

做法2.對孩子說：「你看人家都在看你，羞羞臉。」

不要用「羞羞臉」這種負面語句，可以說：「你看，旁邊的人都在看你，我們先靜下來不哭好不好？」等孩子冷靜下來再告訴他正確的表達方式。

張老師小提醒：當孩子的注意力轉移到他人身上，情緒自然可以緩和下來。

做法3.對孩子說：「不准哭！再哭就把玩具丟掉」或「再哭就不理你」

這種做法雖然可以讓孩子馬上停止哭鬧，但也會對孩子造成強大的壓力。當孩子發現每次和父母相處都需要壓抑自己的情緒，他會越來越不願意和父母互動。

張老師小提醒：「不准哭，否則就如何…」這句話要選對說的時機，如出門前先跟孩子約法三章，發生時就可以順理成章落實處罰。

做法4.開始講道理，例如：「在餐廳就是要坐好啊，因為…」

人在情緒激動的時候通常聽不進道理。除非孩子的認知能力已經具備一定的基礎，否則不要在孩子哭鬧時跟他講道理。

張老師小提醒：孩子在父母說教時停止哭鬧通常是因為「哭累了」，並不是因為理解父母說的話才不哭。孩子有情緒就該讓他發洩出來，不要一昧制止。

孩子動不動就生氣 應該怎麼教？

動不動就生氣的孩子就像一顆未爆彈，以下分享4個訣竅給爸爸媽媽參考：

事先訂好規則、確實執行

帶孩子出門前先訂好遊戲規則，例如：「不乖乖吃飯就不能玩玩具」、「走路不牽大人的手就馬上回家」，孩子只要打破規矩就確實執行懲罰。

讓孩子隨身攜帶安撫小物

玩偶、被巾除了可以穩定孩子的情緒，也可以做為孩子情緒波動時的訊號。當孩子緊抓著安撫小物不放，代表他在求救：「我不高興了，你們快來幫我。」這個時候就可以趕快安撫，降低孩子暴走的機率。

找出讓孩子暴走的原因

找一個放鬆的時間跟孩子聊聊哭鬧的原因，討論未來碰到類似情況該怎麼做，如果孩子還沒有足夠的理解能力，可以用「扮家家酒」模擬情境。久而久之，孩子就會改變做法。

事先模擬情境、教導孩子正確做法

出門前可以用玩偶、繪本模擬可能發生的情境，引導孩子表達想法，再教導孩子正確的做法。

先同理孩子的感覺 再處理情緒

「如果有人在你傷心難過的時候一直叫你『不要哭』，或急著要你離開，你會不會覺得委屈？」張旭鎧強調，父母應該設身處地同理孩子的感覺，仔細想想：「如果我是孩子，會希望大人怎麼做？」給自己一段冷靜時間，再給予孩子充分撫慰，即可有效安撫孩子的情緒。

精彩完整內容請參考【嬰兒與母親9月號】雜誌

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