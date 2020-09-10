0～3歲啟蒙兒歌這樣選！用快樂說唱幫助孩子語言發展

【採訪撰文／戴筠】

兒歌極富趣味與想像力，又帶有音韻的特質，可以有效促進孩子的語言發展。這期我們邀請輔仁大學幼兒與家庭學系系主任涂妙如與爸爸媽媽分享不同階段的兒歌帶唱技巧！

7～12個月兒歌帶唱重點

這個階段是語言的啟蒙期，孩子頂多只會發出「ㄇㄚㄇㄚ」或「ㄏㄜㄏㄜ」的聲音，最好以簡單明白的短歌詞為主。玩耍時可以選擇曲調輕快、歡樂的歌曲，睡前選擇輕柔和緩的歌曲。例如在雨天唱《打開傘》：「一二三，打開傘，走一走，看一看，雨停了，收傘。」一邊唱一邊帶孩子做動作，將兒歌與孩子的生活經驗結合。

《小鈴鐺》、《牛來了》等具有循環邏輯的童謠在這個階段也可以多多唸唱。

專家Talk：小小孩大概從7個月開始會模仿大人的嘴型。用遊戲的方式唸唱押韻的旋律，讓孩子模仿發音，能有效促進語言發展。

1～2歲兒歌帶唱重點

此時孩子複誦詞語的能力變得更好，開始會用簡短的語句表達意思，可以開始加入歌詞較長的兒歌，例如《小猴子》、《你幾歲》、《早安晚安》，跟著旋律唸唱、做更複雜的動作，讓孩子在學習語言的同時一併練習細動作。

專家Talk：孩子在這個階段累積的字彙越多，之後才有能力表達。

2～3歲兒歌帶唱重點

2、3歲的孩子認知能力發展的更成熟，可以加入猜謎、顛倒、問答、接龍等不同類型的兒歌，特別是問答兒歌，有問有答的唸唱方式有助增添親子互動的趣味性。如果孩子開始上幼幼班或幼兒園，可以鼓勵孩子分享在學校學到的兒歌，增加孩子表達的機會、強化對語言的掌握度。

改編兒歌內容 增加語言豐富度

可以引導孩子改編兒歌的內容，用不同字彙增加語言的豐富度，例如：「田裡的番茄圓又大，躺著睡覺不說話，來了一隻大狼狗，對著番茄咬一口，爸爸看了很生氣，把狼狗趕出去。」可以請孩子將番茄替換成玉米、青椒、小黃瓜等其他蔬果。

用押韻歌詞 學習音韻特質

讓孩子多聽重複押韻、韻腳明顯的兒歌，例如《小胖小》：「小胖小，包水餃，水餃包不緊，就去學挖井，挖井挖不出，就去學餵豬，餵豬餵不肥，就去採草莓，草莓採不到，就去學吹號，吹號吹不響，就去學演講，演講沒人聽，走下台，關了燈，乖乖回去做學生。」

融入故事情節 拓展歌曲長度

3歲以後孩子開始會將不同句子組織成簡單的故事，此時可以加入具有完整故事情節的兒歌，引導孩子將歌詞替換成生活中熟悉的人、事、物，拓展歌曲的長度，例如「小老鼠，上燈台，偷油吃，下不來，叫媽媽，媽不來，叫爸爸，爸不來，叫姐姐，姐不來，叫阿姨，阿姨不來…」讓孩子自己創作歌詞。

專家Talk：將故事情節融入歌詞，孩子會更容易理解記憶。

教孩子唱兒歌 這些做法超NG！

NG做法1.強迫孩子背誦或記憶

帶唱兒歌的重點在於「讓孩子覺得有趣」，不要強迫孩子背誦或記憶，用遊戲的方式帶孩子你一句、我一句唸唱，才能激發孩子的興趣。

NG做法2.不斷糾正孩子的發音

唱兒歌時應該創造快樂愉悅的氛圍，一直糾正發音會降低孩子學習的意願。如果孩子的發音沒有很正確，可以將聲音放大、語速放慢，重複示範幾次，讓孩子聽清楚怎麼唸。

NG做法3.歌詞的內容不適當

無論是什麼類型的兒歌，都要留意歌詞內容，不要讓孩子有機會傷害或嘲笑他人。有些兒歌隱含嘲諷意味，孩子不一定能夠理解，這種兒歌不適合給認知能力尚未成熟的小小孩學。

精彩完整內容請參考【嬰兒與母親9月號】雜誌