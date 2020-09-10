馬志翔鐵漢柔情 願用一輩子的行動證明「我愛妳」

【採訪撰文／戴筠】

愛情的開端往往起源於一個不經意的眼神，或是一個細微的小動作。對馬志翔而言，他和盧悅婷的感情是從一通電話開始萌芽。

一通電話 拉開愛情的序幕

2015年，馬志翔在教會結識了同為教友的盧悅婷。某天盧悅婷在電話中自然地替他祈禱，這個舉動溫暖了馬志翔的心，也開啟了他心中愛情的開關。在確認彼此心意後，兩人決定以結婚為前提交往。

大明星與普通女孩相戀，女孩難免會有不安全感。盧悅婷坦言，一開始和馬志翔交往的確會擔心，但他不斷用行動證明愛意。為了替她慶生，當著全公司同事的面送她一大束玫瑰，讓她既感動又驚喜。

部落婚禮累翻 承襲傳統文化超感動

馬志翔是賽德克族，盧悅婷是魯凱族，兩人決定按傳統辦一場部落婚禮。

在魯凱族部落，舉辦一場婚禮是相當重大的盛事。盧悅婷身為魯凱族小公主，家族歷代都是貴族，光是頭飾就重達3、4公斤。而馬志翔原本擔心家人會因為儀式冗長而不耐煩，沒想到大家都很投入，很肯定婚禮所賦予的傳統價值，也慶幸還好當初決定在現代婚禮之外，多辦一場傳統婚禮，讓部落文化能夠傳承下去。

婚後拼子不順天天哭 送子鳥降臨High翻

「我和悅婷都很想要小孩，原本以為婚後可以順利懷孕，沒想到努力半年一直沒消息。後來悅婷開始量體溫、用排卵試紙，也看了醫生調養身體，卻還是沒有結果。」馬志翔心疼的說，當時老婆幾乎每天晚上都躲在被子裡哭，他又因為忙著拍戲無法去醫院檢查，只好先安慰她時機還沒到。

有一天，盧悅婷發現基礎體溫一直居高不下。「她原本想驗孕，但我說不要，很怕又是空歡喜一場。」馬志翔回憶，後來盧悅婷說胃不舒服，他到藥局幫她買腸胃藥，順手拿了兩支驗孕棒。隔天到片場後，盧悅婷傳訊息說：「老公，我們還要再努力。」他笑說：「我原本以為這次又落空，沒想到她下一個訊息說：『我們要開始努力做一對好父母』，還附上驗孕棒的照片。」當下他看著驗孕棒上的兩條線，掩不住內心狂喜。

老婆吐血掛急診 親自下廚熬補湯

盧悅婷懷孕初期孕吐反應嚴重，每天吐完就哭、哭完又吐，甚至連血都吐出來。為了替老婆補身子，他一回家就忙著燉湯。做菜做出一番心得的他透露：「排骨湯加生薑、煮稀飯都很好，雞湯如果不夠可以加滴雞精。」

為了老婆化身神隊友的他，不但親自下廚替老婆進補，連保養也一手包辦。盧悅婷甜蜜地說：「他每次幫我擦完妊娠霜，都會把手放在肚子上替寶寶禱告。」

期待兒子當衝浪高手 更希望他溫暖體貼

寶寶小名「波鴨」來自族名「Boya Umin」，剛好和馬志翔的族名「Umin Boya」相反。原來賽德克族替新生兒取名是按照輩分排序。熱愛衝浪的馬志翔常開玩笑「希望我兒子將來變成衝浪高手」，但更多的期望是孩子「如同早晨的陽光帶給人溫暖」。「我跟我太太心裡都很清楚，小孩總有一天會離開家，我們只能幫助他建立好的價值觀，未來的路還是得靠他自己走。」

導演魂上身 談教養「就像拍片說故事」

馬志翔的父親在他國中時就離世，但他很早就開始為「當爸爸」這件事做準備，談起教養顯得格外駕輕就熟；「電影和教育的概念很像，都是要傳遞某種價值觀。要讓對方接受這個價值觀，必須先以客觀的視角來說故事，再不著痕跡的鋪陳，讓對方進入你預設的方向。舉例來說，今天我們想讓孩子穿白色的衣服，應該給他一堆白上衣讓他選，而不是問他『你要穿黑色還是白色？』這樣無論他做什麼決定，都會在我們可以控握的範圍。」

馬志翔。笑說自己現在有點緊張，等不及要帶兒子探索這個世界的美好，也希望孩子出生後能扮演好父親的角色，成為他的榜樣。

夫妻相處 「小事」更要積極溝通

結婚至今快兩年，馬志翔不諱言婚姻生活對他影響很深；「我過去情感表達很直接，脾氣也比較差，現在相對比較柔軟、有耐心。」他說自己屬於想要趕快解決問題的類型，但因為老婆需要時間消化情緒，他通常會配合老婆的步調，給彼此一段時間思考再溝通。

馬志翔強調，無論發生什麼事，雙方都應該積極溝通。「我們常聽到要『大事化小、小事化無』，但在婚姻裡可能相反。有些小事如果一直放著不處理，最終可能會演變成無法挽回的結果，甚至讓原本相愛的兩個人分開。」

新劇本創作 講婚姻生活

不少夫妻在小孩出生後逐漸疏於經營關係，最後甚至要靠孩子來穩定感情。馬志翔直言，「家庭的建立是以夫妻為基礎，夫妻才是家庭的核心。先生和太太惟有成為『一體』，才能將孩子放在第一位。我每次和寶寶講完話，都會親親抱抱老婆，讓她知道我愛孩子，但我更愛她。」

從單身到走入家庭，婚姻生活為馬志翔的表演及創作注入豐富的養分。他最新創作的劇本就是講述一對新婚夫妻的故事。和Ella陳嘉樺主演的勵志電影《聽見歌 再唱》以及探討時下婚姻及生育問題的三立新華劇《未來媽媽》未來也將陸續上映，敬請期待。

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