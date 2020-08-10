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寶貝上幼兒園前 先評估2點做5種準備 遠離「分離焦慮」！

聯合新聞網 / 嬰兒與母親

【編訪撰文／戴筠‧圖／嬰兒與母親】

送孩子試讀幼兒園，結果孩子一到教室就大哭大鬧，該怎麼辦？兒童發展專家張旭鎧老師分析4種常見情境：

哭鬧情境1.一接近學校就開始哭鬧

原因：對學校環境不熟悉或不適應，感到焦慮不安。

如何處理：不要過度反應，只要給孩子安撫就可以了。當孩子發現「上學也沒發生什麼事」，焦慮感自然會降低。

哭鬧情境2.媽媽轉身離開時開始哭鬧

原因：許多孩子長期在家被媽媽照顧，有很強烈的依賴，一離開媽媽就產生嚴重的分離焦慮。

如何處理：多跟老師聊天培養感情。當孩子發現「原來老師跟媽媽一樣，也會照顧我、讓我依靠」，內心的恐懼感便會逐漸降低。如果這樣還不行，可以跟老師商量讓孩子帶熟悉的玩偶到學校作伴。

張老師小提醒：入學前可以先讓孩子與家中玩偶培養感情，開始上學再帶到學校，會比較有安全感。不過如果孩子過度依賴玩偶無法專心上課，要提醒老師先把玩偶收到一邊，上完課再還給孩子。

哭鬧情境3.雖然分別時會哭，但一進教室就沒事

原因：有些孩子剛開始上學沒有做好心理準備，無法適應從家庭轉換到學校環境，會出現短暫的哭鬧。

如何處理：進教室前可以用抱抱親親、擊掌、跳舞等不同的「上學儀式」協助孩子轉換情緒。

孩子上學哭鬧 也可能是「太要求完美」

孩子上學哭鬧除了以上幾種常見的情況，無法適應學校作息、無法融入團體生活、害怕嘈雜環境、被老師打擊信心也是可能的原因。

張旭鎧表示，環境適應力低的孩子一旦生活作息改變，無法隨心所欲做自己想做的事就會感到焦慮。群體生活會接收來自四面八方的訊息，當孩子無法一下消化這麼多訊息，就會開始鬧情緒。有些孩子自我要求高，會將老師的指導視為責罵，如果孩子是這種要求完美的類型，不妨和老師商量改變指導用語。

適應期定兩週 多跟老師討論調整做法

可以設定兩個禮拜的適應期，第一週先觀察孩子的表現、了解可能發生的情況，第二週再來調整做法。幼兒園老師通常都有豐富的經驗，只要多跟老師討論、配合老師調整做法，就可以讓孩子逐漸適應學校生活。如果各種方法都試過，孩子仍哭鬧不休，可以跟老師討論是否要讓孩子轉班或換學校。

張老師小提醒：如果沒有釐清原因，孩子一哭鬧就帶他回家，會讓孩子養成用哭鬧逃避學習的壞習慣。

考量孩子能力 避免和他人比較

有的父母只因為鄰居或同事小孩開始上學，就讓孩子也跟著上學。張旭鎧表示，讓孩子上幼兒園前一定要考量孩子的能力，避免和他人比較。「如果孩子在家可以學習到新事物、新技能，其實並不用急著上學。」每個孩子的氣質不同，根據孩子的發展與需求安排學習進程，上學才有意義。

張旭鎧

學歷：高雄醫學院復健醫學系

經歷：適健復健科診所行政副院長

中華民國職能治療師公會全國聯合會理事

社團法人臺灣兒童潛能發展協會秘書長

現任：卓越百能諮詢中心執行長

汐東家庭成長學園顧問

社團法人台灣雷特氏症病友關懷協會顧問

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2020年8月號。https://www.mababy.com/knowledge-detail?id=10904

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