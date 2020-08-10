要不要「瘦孕」？孕期體重控制這樣做才對！

【編訪撰文／湯佳珮‧圖／嬰兒與母親】

孕期體重控制5妙方，快來看看妳做對了嗎？

孕婦如何控制體重？

1.每天～每週量體重：建議養成每天在家量體重的習慣，如果發現體重增加比前一天多，有可能是因為吃太鹹而導致水腫，建議將口味調淡一點。如果發現體重都差不多，就可逐漸將間隔時間拉長到每週量體重，確認自己的增加幅度是否在標準範圍之內。

2.少吃外食：即使要吃外食，盡量也要選原型食物，並增加蔬菜攝取的種類與顏色，清淡飲食、少吃油炸的食物。

3.注意有無便祕：便祕、代謝不好，也可能會影響體重控制。因為荷爾蒙上升，使腸蠕動下降，加上子宮逐漸變大壓迫，比較容易便祕。如果便祕，除了蔬果以外，也可考慮服用益生菌。

4.多喝水：每天平均大約要喝2,000C.C.左右的水，也能幫助排便與代謝。

5.要運動：運動可以改善一些孕期不適。如果懷孕前沒有運動的習慣，不要貿然增加運動量，可從緩和的運動開始，例如散步、游泳、固定式腳踏車。但如果有特別醫囑的孕婦，例如有嚴重心臟病、或肺功能不佳、或有前置胎盤、或有早產風險的孕婦，則不宜運動。

懷孕體重變輕，正常嗎？

大多是在懷孕初期，因為孕吐、不想吃東西所致。妊娠劇吐的定義是指比原本體重減少超過5%，需要就醫評估是否用藥、打點滴、補充營養，嚴重時可能需要住院。容易孕吐時，如果食慾太差、無法顧及均衡飲食，有時候只想吃垃圾食物也沒關係。不用逼自己硬要吃，畢竟胎兒在懷孕初期，也只有大約50公克重而已。建議從12週以後，再開始逐漸增加體重。如果12週前已增加體重，後面就要更嚴格地控制體重增加。

懷孕初期，胎兒自己有「帶便當」

懷孕初期胎兒的營養，不太需要靠媽咪。嚴嘉琪醫師解釋，懷孕初期胎兒的營養是來自於卵黃囊，與媽咪的營養攝取關聯不大。到了懷孕中期，胎盤形成，胎兒的營養就要靠媽咪了。

如果胎兒太小，孕婦要增加體重嗎？

孕婦體重增加太少，可以藉由均衡攝取營養來試著增加；如果孕婦體重符合上述增加範圍，但胎兒仍太小，醫師則會評估是否是因胎盤與臍帶功能變差，只能密集產檢，並依據胎兒的狀況可能要提早生產。

產後會較快減少的體重有多少？

概略地來算，血流大約2公斤、胎兒大約3公斤、胎盤與羊水大約1公斤、子宮變大的重量與乳房增大約合計1公斤，但這總共大約7公斤的重量不會在生產後立刻減掉，而會慢慢減少。只有胎兒本身的重量與胎盤、羊水的重量，會在生產後直接扣掉，大約只會立即減少4、5公斤左右。剩下沒減少的，則是媽咪身上的脂肪、乳房組織等。

嚴嘉琪

學歷：慈濟大學醫學系

經歷：奇美醫學中心婦產部住院醫師、總醫師

現任：奇美醫學中心婦產部主治醫師

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2020年8月號。https://www.mababy.com/knowledge-detail?id=10903